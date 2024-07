Josué Quesada se sintió Kylian Mbappé en el juego de Los Saprissa

El periodista Josué Quesada tuvo un cierre espectacular en el juego de Los Saprissa, efectuado el domingo anterior en el Estadio Ricardo Saprissa.

Quesada se lució a lo Kylian Mbappé. Mientras en el partido, Evaristo Coronado, Alonso Solís y Allan Alemán se robaron el show con sus anotaciones, Josué brilló al terminar el compromiso.

¿Pero entonces cómo Josué se lució al estilo Mbappé?, se preguntará usted. El encuentro terminó 3-3 y se definió al ganador con lanzamientos desde el punto de penal. Ahí fue donde Josué cobró con categoría, disparó al ángulo superior izquierdo del arquero y fue un golazo.

“Yo sabía que iba a tener un penal, lo practiqué y lo tiré exactamente como lo practiqué, clavada en el ángulo. Celebré como Mbappé, con los brazos cruzados”, dijo Josué, quien en el tiempo que estuvo en la cancha no lo hizo mal, a pesar de que en el primer remate que intentó, Claudio Ciccia, quien era el comentarista, dijo: “Josué, sácale la uña”.

“Lo que yo quería era no quedar en ridículo, porque el juego iba por FUTV y había mucha gente grabando en la gradería. Soy periodista deportivo y no falta la típica, a ver si como habla juega, o a ver si como ronca duerme. Entonces me dije: tranquilo, no hacer el ridículo, no pasar penas, no ser un meme y creo que lo logré”, opinó Quesada.

Josué arrancó bien el partido, pidiendo la pelota, abriendo al espacio, tocando en corto y cuando pudo, picó en busca de llevar peligro. Pero tanta energía solo le duró unos 25 minutos, porque después bajó el rendimiento.

“Me golpearon y quedé con el hombro tocado y me vine abajo, pero yo no juego fútbol, yo hago otros deportes. Creo que fue el Pirata Morgan quien me golpeó. El espíritu del Pirata Morgan invadió a Mauricio (Astorga) y me clavó. Caí al suelo y me afecté el hombro”, explicó Josué.

Josué Quesada se mostró impactado por la gran cantidad de público que llegó al Estadio Ricardo Saprissa. (Foto Prensa de Saprissa).

Pero más allá de lo bien que la pasó, de los pases que dio, del trabajo en la marca y del penal que lanzó, lo que más le agradó a Josué Quesada fue la respuesta del público a la actividad.

“Así de grande es Saprissa, impactante y lo estuve hablando. Hay equipos en este país que sufren horrores por llevar público al estadio, por vender entradas. Esta gente hace un juego entre influencers y exjugadores y llenan una gradería y tienen que abrir otra. Abrieron sol sur, porque no cabía la gente en platea y la verdad, impactado por la respuesta. Llegó más gente que a algunos partidos de Primera División de fecha siete u ocho, que se desearían tener la cantidad de gente que hubo aquí. Pero mejor no hablo más para no herir susceptibilidades”, manifestó Josué Quesada.

Y, por supuesto, para cerrar, no podía faltar su vaticinio para el campeonato, que inicia este fin de semana.

“A Saprissa lo veo full favorito, ha tenido bajas, pero si te ponés a ver, la Liga también ha tenido bajas, que es uno de los máximos contendientes históricos. Ahí viene Herediano, que pinta bien, pero Saprissa tiene personalidad de campeón, puede empezar mal o titubeante, pero en fecha 8 o 9 el equipo se vuelve a amarrar y va a seguir siendo el súper favorito para ser pentacampeón”, aseguró Josué Quesada.