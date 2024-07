Juan Carlos Rojas salta a la cancha: ¿Juega Algo? Aquí lo analizamos

Las miradas de muchos se clavaron en el jugador con el número 12 del equipo blanco, el futbolista que lució tacos morados en el juego benéfico de Los Saprissa.

Se dijo que jugó en Alto Rendimiento, y por eso fue centro de atención, para comprobar si de verdad jugó, si se le veía algo, como decían algunos, y el número 12 no desentonó.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, era ese jugador de tacos morados y con el número 12 en la espalda. El jerarca inició inyectado, como se dice en el fútbol. Hizo un par de piques, trató de inquietar en ofensiva y buscó el gol por todas las vías posibles.

LEA MÁS: Evaristo Coronado, Alonso Solís y el ‘Súper Ratón’ se roban el show en el partido de Los Morados

Rojas se vio bien, sobre todo en los primeros 25 minutos, pero después se quedó sin combustible.

“Yo creo que uno trata de mostrar un poco de calidad, pero a la vez, es botar un poco de herrumbre y de verdad cansa”, dijo Juan Carlos Rojas al final del partido.

Rojas añadió que finalizó exhausto porque no es lo mismo actuar en una cancha pequeña y tocar en corto, que hacer un sprint de 30 metros.

“Me ponían la bola en profundidad y uno se emociona. Uno ve el marco y dice: démosle. Creo que no voy a poder caminar por una semana”, comentó Rojas entre risas.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, compartió al final del partido con los aficionados que llegaron al estadio. (Marvin Caravaca)

El presidente saprissista se emocionó con la actividad y también la disfrutó al máximo.

“Fue como un partido de verdad, estar en el camerino con Roy Myers y escucharlo dar las indicaciones. Después todos desfilando en la entrada;la verdad que emocionado con el encuentro”, opinó Juan Carlos Rojas.

El jerarca de los morados, quien también firmó autógrafos y atendió a los aficionados, recordó que en su juventud jugó para Turrialba, estuvo en las promesas, como se le llamaba en ese entonces al Alto Rendimiento, pero tenía tiempo de no actuar en un partido.

“En cancha grande tenía como 10 años de no jugar, cuando entré a Saprissa, jugué un par de veces aquí en la cancha sintética con los ‘GalácTicos’ (exequipo de veteranos que tuvo Saprissa). Estuve en un par de ‘partidillos’ de fútbol cinco, pero en cancha así, no”, resaltó Rojas.

Juan Carlos Rojas sonrió cuando se le consultó que en un par de ocasiones lo enviaron a comer zacate.

“Una fue falta y la otra fue de meter el cuerpo, pero estuvo bonito”, dijo el presidente de Saprissa.

El juego terminó 3-3 y el ganador se definió desde el punto de penal. Juan Carlos Rojas se animó y lanzó el último para su equipo, con tan mala fortuna que Erick Lonis le adivinó la trayectoria y el triunfo fue para los que vistieron de morado.

“El penal; ahí sí ni me diga, qué lástima. Uno dice, para hacerme grande, la tuve, pero debí haber practicado más. Hace 10 años que no tiro un penal. Me tuve fe, pero qué va, no había entrenado lo suficiente”, explicó Juan Carlos Rojas.

- ¿Por qué decidió tirar el último penal?

- Me dijeron: Dele, presi, le toca a usted y si me piden, yo no voy a quitarme de la presión. Uno tiene que enfrentar la situación y tenerse fe.

- ¿Quedó claro que no es fácil?

- Sin duda. No es tan fácil, vea también quiénes erraron. Falló Try (Bennette) y falló ‘Marquito’ (Marco Herrera). Eso pasa y queda uno con esa espinita.