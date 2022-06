José Villalobos Chan da un consejo clave a Géiner Segura y deja ver su eterna preocupación por el arbitraje

José Villalobos Chan fue parte del último equipo del Cartaginés que llegó a una final hace nueve años, no solo fue protagonista por ser el capitán de aquel plantel que se midió a Herediano, sino por una recordada expulsión en la vuelta que sigue calificando como injusta por parte de Rándall Poveda. Hoy en día, como futbolista retirado dice comporta como aficionado, vive intensamente todo lo que pasa y desde su experiencia le dio un consejo al técnico brumoso Géiner Segura.

Si bien, Chan ve a unos blanquiazules con toda la capacidad para golpear y considera a la Liga como la más presionada y sin la jerarquía de años atrás, su gran preocupación es el arbitraje. A su parecer, históricamente los réferis han afectado a los de la Vieja Metrópoli y ya es hora de que esto termine.

¿Cómo vive una nueva final del Cartaginés nueve años después de la que le tocó jugar?

Lo vivo como un aficionado más, tengo mucha expectativa y esperanza de que Cartaginés haga un buen papel. Uno como brumoso de corazón le desea lo mejor al equipo y veo que ahora estamos en otro contexto diferente al que nos enfrentamos nosotros en el 2013. Lo digo por las condiciones que ahora hay, por la infraestructura, las canchas ahora son mejores y hay más dinámica, aunque la esencia de esta afición se siente igual. Al ver ese apoyo de la gente uno se identifica y desea que llegue ese título.

¿Realmente Cartaginés tiene opciones o Alajuelense es muy favorito?

La serie está muy abierta, diría que 50/50. Cartaginés ha sido muy constante y en esto me recuerda mucho a ese del 2013, en el que teníamos un estilo y mucho orden. Ahora veo muchas similitudes y hablando del partido de vuelta, veo a un Cartaginés con muchas posibilidades, porque la Liga tiene sus debilidades; más que todo en defensa y propiamente en centro y por el lado izquierdo.

”Si bien, la Liga cuenta con futbolistas como Bryan Ruiz y Celso Borges, con una buena presión y un despliegue físico como el que muestra Cartaginés, se les puede sacar la serie”.

¿A quién le puede pasar factura la presión?

La presión está para Alajuelense, porque tiene mucho que perder. El proyecto, a nivel de gerencia deportiva, se puede tambalear y hay que sumarle que su entrenador no tiene experiencia y la afición se está cansando y quiere títulos. Ellos no están tan cómodos y a lo largo del partido todo se puede convertir en presión, siempre que Cartaginés sea ordenado y se atreva a atacar. Reitero que la Liga tiene defensas lentos, principalmente el central por el lado izquierdo, y por eso Alajuelense no tendrá un partido fácil.

¿Pesa el Morera Soto para el rival o le puede jugar en contra a Alajuelense?

Estaba viendo las estadísticas y casi siempre las series en estas instancias las ha ganado Cartaginés. Es una cancha que en estas series al Cartaginés no le cae nada mal. Sabemos también que aunque se respeta a la Liga por ser un grande, no es aquella Liga que tenía a Luis Marín, Javier Delgado, Wílmer López, Froylán Ledezma o Steven Brice. Con mucho respeto lo digo, no es un equipo tan pesado y pese a su constancia, le han costado los partidos en casa cuando se enfrenta a un rival ordenado, algo que tiene Cartaginés.

¿Este Cartaginés es más fuerte o mejor que el del Verano 2013?

No me gusta comparar. Veo un Cartaginés ordenado, algo que también teníamos en el 2013. Eso sí, en el 2013 teníamos más experiencia, más sangre azul en el plantel y más madurez en el cuerpo técnico, pero este equipo es muy fuerte y competitivo.

”Eso sí, hay que hablar del arbitraje y es un tema que se ha repetido con en el club. A Cartaginés se le ha perjudicado fuertemente y es algo que se ha visto claramente en las finales de 1987, en 1993 y en el 2013. La dirigencia debe denunciar esto y que se haga justicia y se pite como se debe. Es un factor que puede afectar”.

¿El tema del arbitraje es de lo que más le preocupa?

EPuede marcar la balanza y hay que decirlo. Cartaginés debe levantar la voz, tal cual lo ha hecho Jafet Soto o Hernán Medford en su momento, porque Cartaginés ha sido perjudicado seriamente y no solo en este torneo, sino en instancias finales de otros campeonatos y han influido en los resultados.

Si pudiera, ¿qué consejos le daría a Géiner Segura ?

Que no se salga de lo que viene haciendo. Es muy bonito el ambiente de una final, es bonito el calor del público y ver como se tiran a las calles, pero son los momentos en los que hay que tener más calma y control emocional para tomar las decisiones, tanto en la previa como lo que dicte la lectura del partido. El trabajo está hecho y lo que debe hacer es mantenerlo y culminarlo. Estoy muy seguro de que si mantiene la seguridad, el equipo saca la tarea, pero que no se saque alineaciones locas, desproporcionadas o inventar.

¿Qué tanto le afectarán a Cartaginés sus bajas en defensa?

En la contención Víctor Murillo lo puede hacer, aunque no es igual que Mauricio Montero, quien es muy aguerrido, tiene más carácter, habla más y cuenta con experiencia. En defensa, pienso que Carlos Barahona puede asumir como central ante las bajas de William Quirós y José Gabriel Vargas. Se ha especulado en que si Michael Barrantes puede ser central, pero no es su oficio y Cartaginés tiene más que perder si lo saca de la media cancha.

”Con Barahona y Daniel Chacón se puede sacar la tarea, porque son marcadores, son jóvenes y rápidos. Lo que ocupan es una buena charla y una buena dirección para que no salgan del centro, no se tiren a los costados y que los laterales estén bien posicionados”.

¿Cómo debe plantear el partido el Cartaginés?

Más allá de la incertidumbre que hay con los jugadores lesionados en defensa, Cartaginés debe mantener su sistema, con esa línea de cuatro. Alajuelense también tiene su presión, la gente puede jugarle en contra si no tienen un partido claro y ahí es donde se le puede sacar provecho.

”Cartaginés tiene una pieza fundamental en Michael Barrantes, tanto por su liderazgo, como por el manejo, porque lanza bien y marca los tiempos del partido. Mientras que en ataque Marcel Hernández es un referente y puede definir. Si bien, en defensa se venía flaqueando, en Daniel Chacón tiene seguridad. Además, es importante que el rival se preocupe por nosotros y hay con que hacerlo”.