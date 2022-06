Mauricio ‘Chunche’ Montero ahogaría a Cartaginés y pondría Bryan Ruiz titular en Alajuelense

Mauricio Montero analizó cómo vio a Alajuelense el juego de ida de la final de la segunda fase y le destacó el desempeño defensivo. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Montero es un ídolo liguista. El exdefensor manudo sabe lo que es celebrar en el Morera Soto tanto como jugador como asistente técnico, porque fue la mano derecha de Óscar Ramírez en una época gloriosa para los erizos.

El Chunche analizó el segundo juego de la final de la segunda ronda entre manudos y brumosos. El exjugador fue enfático en que Bryan Ruiz debe ser titular y además describió los peligros brumosos. Considera el Morera Soto como una arma de doble filo.

Después de un 0 a 0 en la ida, ¿qué esperar del juego de vuelta?

Yo creo que hay cosas a favor de la Liga y cosas a favor de Cartaginés. Cartago tiene para mí dos alternativas: empatar por goles o ganar. A la Liga solo le queda ganar, por ahí va la cosa. La otra es el planteamiento que pueda hacer Cartago porque si se encierra, le puede costar mucho, pero si le juega debe ser muy ordenado en ataque y defensa, entonces el planteamiento debe ser muy equilibrado.

En la Liga solo queda ganar y está en la casa, la gente empuja y los va a apoyar en todo momento.

¿Qué piensa de que se dice que el Morera puede jugar en contra?

Si pasan los minutos y el marcador no lo va manejando la Liga, eso puede ser un contrapeso contra la Liga, porque la gente le va a exigir que vaya ganando. Si pasa esto, que el estadio comienza a presionar, debe aparecer la gente de experiencia.

¿Debería Alajuelense hacer algún ajuste en la forma de juego?

Sí. La Liga hizo un partido inteligente en Cartago; es decir, cerró las filas, minimizó a Cartago, pero no pudo hacer las contras porque (Freddy) Góndola y (Carlos) Mora tuvieron mucho trabajo defensivo. Por otra parte, Aarón (Suárez) no anduvo fino, por ahí no nacieron las contras... Ahora, yo pienso que la Liga va a atacar, se va a ir encima. Si veo un cambio de funcionamiento y tal vez un cambio de jugadores.

¿Cuál es el jugador de Cartaginés que usted más cuidaría?

Jeikel Venengas, Allen Guevara, Ronaldo Araya, esos tres son de cuidado. A ellos lo supieron manejar bien en la ida. Hay que tenerles una vigilancia constante, sobre todo Jeikel, que en ese juego demostró lo peligroso que es en diagonales.

¿Sin manejo de pelota Cartago puede ser más dañino?

Cartago ha demostrado que es muy rápido y peligroso de medio campo para adelante. Ahora, también le ha costado fuera de casa, pero en todo el torneo siempre ha anotado, siempre le queda una, entonces eso es lo peligroso de Cartago que si te agarra mal parado, te puedo joder.

Usted disputó series cuando hizo pareja con Macho Ramírez en las que no podían recibir gol como locales y lo conseguían. ¿Cómo se hace esto?

Con un equipo muy equilibrado. Además, tener plan B, porque podemos pensar que Cartago vendrá con un 4-3-3 o 5-3-2, entonces yo tengo que estar preparado si este equipo me sale de esta forma nosotros haremos esto, pero si me sale de la otra, también poder responder. La Liga le jugó a Cartago muy difierente, no jugó abierto, no atacó, jugó al error, eso no lo había hecho en el torneo.

En Cartaginés se denota cierta confianza en que van a conseguir un gol.

Ellos lo pueden estar sintiendo, porque una cosa es sentirlo y otra cosa es hacerlo. Ellos pueden sentir que la Liga dejará espacios por su necesidad de ganar, ellos van a tratar de anotar, ellos ven una Liga tirada al frente, por lo que imaginan espacios que creen van a aprovechar.

¿Debería ser titular Bryan Ruiz?

Creo que por manejo de situaciones desde el primer tiempo sí, él puede, como lo ha hecho con la Selección. Igual quedarán buenos relevos; se tiene que jugar con los más idóneos.

¿Sería fuerte el golpe si la Liga no saca el campeonato en este partido?

Yo siendo entrenador en este momento me la juego, me voy con todo, porque Cartago no tiene otra posibilidad. Yo me iría con todo encima, atacando, atacando, porque tengo dos posibilidades más, Cartago no tiene otra.

¿Pero si la Liga no es campeón entran las dudas?

Yo creo que sí, por lo que ha pasado, podrían entrar en dudas, pero en estos dos partidos contra Saprissa en Alajuela y Cartago han demostrado que de los golpes que se han llevado han aprendido. Ahora hay madurez. Ahora no se tiran a lo loco y saben en qué momento atacar.