Alajuelense, Cartaginés y Marcel Hernández se juegan más que un título en estos días

Marcel Hernández festejó ante Guanacasteca. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense quiere su estrella 31 el jueves y Cartaginés luchará por alargar el torneo a un gran final para intentar acabar con esa ‘maldición’ que arrastra y de una vez por todas volver a lo más alto del fútbol nacional, como lo hizo por última vez en enero de 1941.

En medio de la disputa de estos dos clubes por la corona está la situación de Marcel Hernández. Ese atacante por el que la Liga le pagó $150.000 a los brumosos y que un año después se los devolvió a préstamo.

Los rojinegros son los dueños de la ficha del cubano, quien fue cedido a los brumosos por todo el 2022 en una negociación donde una de las cláusulas estipula que en el momento en el que la Liga lo venda al extranjero, él podrá marcharse de inmediato. Y que de darse, Cartaginés no recibiría ninguna remuneración por eso.

Cuando se dio el movimiento, la dirigencia brumosa negó que las cosas fueran así como se habían expuesto públicamente desde el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares.

Alguien no decía la verdad y con esa respuesta de los blanquiazules muchos interpretaron que quien mentía era el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida.

Pero con el paso del tiempo se aclararon las cosas: “Si Marcel tiene una salida en julio (al exterior), Cartaginés no puede hacer nada y se va. Si eso no pasa, vamos a hacer un esfuerzo adicional. Él sabe que lo podemos hacer y si alcanza bien, y si no, tenemos que verlo partir al extranjero en julio o enero a otro club”, expresó hace algunos días en Columbia el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas.

Cuando el atacante recuperó su pasaporte era muy difícil que se pudiera vender de una vez, porque el documento estaba vencido y tenía que ponerlo en regla. Ahora no hay impedimentos de ese tipo.

Aunque él está a préstamo con los brumosos hasta diciembre de este año, su ficha pertenece a Alajuelense. A los rojinegros les quedan cinco semanas para tratar de colocarlo en el mercado internacional.

Eso porque cuando solo resten seis meses de contrato con la Liga, ya él podría negociar con quien quiera para definir su futuro. Y si eso ocurre, los rojinegros no percibirían ingresos por su ficha.

“Es una inversión que se hizo y nosotros muy contentos con el tiempo que Marcel estuvo en la Liga. Ahora estamos enfocados en trabajar con el agente para que se logre ese pase internacional y ahí vamos a la idea de recoger una cantidad de recursos que también sea importante”, expresó el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, en Columbia.

Y agregó: “Creo que es una tarea en la que está trabajando Agustín con el agente, pero primero a terminar el torneo y luego enfocarnos en esos detalles”.

El jerarca liguista admitió que Asia y Estados Unidos son parte de los mercados donde han mostrado interés por el cubano.

“Sí, son parte de las opciones que hoy se comentan. Mucha gente pregunta, vamos a ver qué se concreta al final, pero no cabe duda de que es un gran jugador y que hoy tiene las oportunidades de ir afuera y nosotros lo vamos a apoyar”, insistió Ocampo.

Al finalizar el primer partido de la fase final entre Cartaginés y Alajuelense (0 a 0), el propio Marcel Hernández afirmó que está totalmente concentrado en esta lucha entre brumosos y liguistas.

“No pienso en eso, si no me lo recuerdan no pienso en eso. Estoy muy centrado y muy enfocado en lo que tengo al frente, que Cartaginés necesita lo mejor de Marcel, la mejor versión de él y es eso, es tratar de luchar, de ganar todas las pelotas aéreas que no me van a llegar fácil y así se verá reflejado, no solo en Marcel, sino en el trabajo de grupo que estamos haciendo y cómo tenemos que jugar en estas instancias”, respondió el cubano.

También se defiende de los señalamientos que no aparece con gol en partidos importantes.

“No me va a llegar una pelota para poder empujarla ahí, ojalá me llegara, pero no me va a llegar. Entonces no creo mucho en eso que dicen que no meto gol, porque le hice tres goles a Saprissa, porque le hice gol a la Liga aquí mismo en una semifinal. Creo que voy a necesitar de todos mis compañeros para sacar la mejor versión de Marcel y la mejor versión de Marcel no necesariamente tiene que ser con gol, puede ser con arrastrar marcas”, indicó.

Está convencido de que Cartaginés sigue con sus posibilidades intactas, por más que el juego de vuelta sea el jueves, a las 8 p. m., en el Morera Soto.

“Nosotros también tenemos el chance de llevar esto a dos partidos más, entonces está parejo. Ellos tienen la localía y tienen que jugar con que no pueden permitir goles en casa. Nosotros con nuestras armas intentaremos hacer lo que sabemos hacer, que es jugar bien al fútbol. Trataremos de contrarrestar el gran equipo que son ellos, hay que darles el mérito, pero con nuestras armas haremos lo que sabemos hacer”.

Además, afirma que ir a la casa de Alajuelense no es ninguna desventaja para Cartaginés. Desde el cristal que él analiza las cosas, considera que la presión es de la Liga.

“La tienen ellos, no la tenemos nosotros. Con un gol se pone fea la cosa, pero como te digo, desde lo que nos planteamos, que es mantener el marco en cero, iremos poco a poco”.

Y agregó: “No estamos tranquilos, pero somos un gran equipo, ellos tienen fortalezas que tenemos que contrarrestarles y la presión es de ellos, eso no nos quita la presión a nosotros”.

Lo resume en que son dos grandes equipos, que se van a jugar todo en 90 minutos.

“Uno pensaría que la afición puede pesar para un lado o para el otro, pero yo creo que más bien es lo que puede hacer cada equipo, si se aplican bien, si no dejan detalles al azar, si no se cometen errores. En estas instancias más que por un gol elaborado, se va mucho por errores, entonces trataremos de no cometer errores y ser contundentes, porque en esta serie no van a quedar muchas”.

Además, negó que en lo personal el partido de este jueves tenga un sabor diferente para él.

“Sabor especial no, esto es final y final es final contra el que sea. Aquí no hay sabor especial, el que no se motive por lo que vamos a vivir no tiene sangre. Para mí especial es lo que estamos viviendo, que estamos en una final, que el equipo está comprometido, se siente a gusto y completo con lo que está haciendo. Eso es lo que tenemos que rescatar nosotros”, exteriorizó.

El domingo, después del primer partido entre Cartaginés y Alajuelense, Marcel Hernández acudió en horas de la noche al estreno de ‘Dancing with the Stars’ para presenciar el debut de la periodista Gabriela Jiménez, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

Mientras tanto, la moneda está en el aire y Alajuelense y Cartaginés pelean por la corona, pero también está en juego lo que pasará con Marcel Hernández.