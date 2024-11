José Giacone se enfoca en un Saprissa bien convencido de la victoria

A José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, no le inquieta el gran momento de Alajuelense, líder e invicto. Por si fuera poco, los manudos llegarán al Estadio Ricardo Saprissa con la motivación de haber logrado el pase a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Giacone no se preocupa por los detalles manudos; reconoció que la Liga anda muy bien, pero su preparación para el partido del sábado, a las 8 p. m., pasa por lograr que su equipo salga a la cancha lo más convencido posible de lograr la victoria.

- ¿Derrotar a la Liga sería dar un golpe de autoridad y dejar claro que Saprissa está en ascenso?

- Obviamente, ganar sería muy importante para nuestras aspiraciones de clasificar. Es un partido muy importante, en realidad todos los que vienen lo son, pero este clásico es especialmente significativo.

- ¿Cómo está Óscar Duarte y tiene claro el sistema a usar contra Alajuelense?

- Está en valoración y debemos revisar hoy para ver si está en condiciones. Respecto al sistema, siempre hacemos ajustes; tenemos que hacerlos con base en las características del rival. Evidentemente, hoy en el fútbol uno debe tener el funcionamiento lo más aceitado posible y también hay que ver con quién te vas a enfrentar. No es lo mismo las características que nos tocó enfrentar con Comunicaciones que las de Alajuelense. Me parece que en cada partido uno debe analizar lo que enfrenta para tratar de neutralizar las fortalezas del rival y aprovechar las debilidades que podamos encontrar.

- ¿Cómo siente que llega el equipo al clásico y qué le dicen los números del rival, que llega invicto?

- Llegamos bien, trabajamos bien; en el partido con Comunicaciones se logró una meta, y eso es reconfortante y nos motiva a seguir adelante, a creer en lo que hacemos. A veces podés trabajar bien y los resultados no se dan, y puede haber cierta incertidumbre. De mi parte y del cuerpo técnico, estamos tranquilos de que vamos avanzando en la idea que queremos manejar para el equipo, pero esto no se da de un día para otro. Estamos tranquilos, y también tiene que haber un convencimiento por parte del futbolista, y ese convencimiento se da a base de resultados. Yo puedo tener una idea que convence al futbolista, pero si no nos centramos en hechos, el jugador no se convence.

- ¿Qué piensa del momento que atraviesa la Liga?

- La Liga viene muy bien; es el primero del campeonato y nos toca enfrentarlo. Pienso que los clásicos son totalmente diferentes; tienen muchos detalles y una parte emocional muy importante. Ambos equipos cuentan con jugadores de jerarquía y características propias que hacen estos juegos atractivos para el público.

- ¿La presión en el clásico aumenta debido a los puntos que le otorgaron a Guanacasteca, que ahora es segundo en el torneo?

- La realidad es que siempre tengo la misma presión, y he aprendido con el tiempo que debemos enfocarnos en lo que podemos influir en nuestro trabajo, para que el equipo salga a la cancha lo más convencido posible y lo más determinado a enfrentar al rival que nos toque. Como dije, en un clásico hay una parte de sensaciones distintas; se vive muy intensamente. Sin embargo, la preparación y el análisis para este partido es el mismo que para otro juego. Sentimos mucho optimismo y confianza en lo que podemos hacer.

- ¿Cuánta ventaja le puede sacar Saprissa a la ausencia de Celso Borges en este partido?

- En estos torneos, que tienen una seguidilla de partidos, se debe contar con una banca importante para poder reemplazar a los jugadores clave de cada equipo. Celso es muy importante para Alajuelense, sin embargo, el jugador que lo reemplazó, Rashir Parkins, anotó y le dio la victoria a su equipo. Para mí, Celso es fundamental para el funcionamiento de la Liga, pero nosotros también tenemos que hacer ajustes. Todos los equipos deben ajustar, y en la preparación de los encuentros espero siempre la mejor versión de los rivales.

- ¿Cómo ha sido la semana de Fidel Escobar, quien no ha estado en los últimos dos partidos?

- El otro día, Fidel presentó una molestia y por eso no jugó. Después del partido contra Comunicaciones, entrenó progresivamente, cada vez más intenso, y vamos a valorar su presencia.

