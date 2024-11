José Giacone: El técnico con cara de ‘bravucón’ que oculta un lado inesperado fuera de la cancha

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, proyecta una imagen de seriedad que no pasa desapercibida. Su semblante duro, casi impenetrable, puede dar la impresión de que el timonel morado es un “bravucón”.

Quienes lo conocen no dudan al afirmar que, en su trabajo, no da tregua y prioriza el orden y la disciplina en el juego.

”Cuando entra a la cancha se transforma”, dijo hace una semana Ariel Rodríguez, delantero saprissista.

Su seriedad es parte de su fórmula para ganar; su rigidez, enfoque y habilidad para adaptarse a cualquier reto lo convierten en un técnico que puede llevar a Saprissa a otro nivel. Pero José Giacone es mucho más que esa imagen que proyecta en el banquillo; fuera de la cancha revela un lado sorprendente y hasta jovial que pocos imaginarían.

”Eso de que se transforma es normal. Nosotros, los jugadores, debemos aprender a conocer a cada entrenador. Él tiene su carácter dentro de la cancha, pero al salir es otra cosa”, añadió Ariel Rodríguez.

Carlos Santana, extécnico de Saprissa y quien también laboró en el club como visor de ligas menores, fue quien hace diez años llevó a Giacone por primera vez a la institución morada y conoce muy bien al estratega argentino.

”Es un técnico que, tácticamente, conoce el juego como pocos. Su experiencia es evidente y sabe muy bien cómo llevar a su equipo a un nivel de alta competencia”, opinó Santana, quien de inmediato explicó si fuera de los terrenos de juego Giacone es tan serio como se ve dentro de ellos.

”No es tan serio como parece ser, yo diría que es todo lo contrario. Entiende el contexto en el que está, la gran responsabilidad que conlleva, pero también sabe relajarse y compartir con los demás. Es alguien muy ameno, de esos que siempre tienen una sonrisa para los amigos y que respeta cada relación que establece. Es una persona muy llevadera, muy jovial”, manifestó Santana.

Otro que conoce a José Giacone casi como la palma de su mano es Alfonso Quesada, guardameta a quien el técnico hizo titular mientras estuvieron juntos en el Diriangén de Nicaragua.

”Es un técnico muy ganador, muy serio con su trabajo y sumamente detallista. Estudia al rival a fondo; no solo ve videos, sino que hace un análisis con todo el grupo para perfeccionar la estrategia. Si algo no sale bien, no dudará en llamar la atención para que el jugador despierte”, señaló Alfonso.

Según Quesada, esa exigencia puede ser malinterpretada por quienes no lo conocen, pero destacó que es un entrenador que siempre lleva la mirada puesta en la victoria.

”Su forma de ser contagia. Fuera de la cancha es otra persona: amable, le gusta compartir y escucha a sus jugadores. Es bromista, se ríe y hasta vacila con los futbolistas”, comentó Alfonso, mostrando una faceta de Giacone que pocos sospechan y que crea un ambiente de cercanía con sus jugadores.

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, es exigente dentro de la cancha, pero fuera de ella quienes lo conocen dicen que es muy jovial, atento y una gran persona. (Foto: Prensa de Saprissa).

Dennis Castillo, quien trabajó bajo la dirección de Giacone en Sporting, le dio hace 20 días a La Nación una visión que refuerza la imagen de un Giacone táctico y sumamente observador. Castillo reconoció que algunos lo consideran defensivo, pero aseguró que se trata de una percepción equivocada.

”Más bien es un entrenador lleno de sorpresas tácticas y con recursos muy buenos. Prioriza el orden y analiza profundamente al rival para sacarle el mayor provecho a los recursos de su equipo”, resaltó Castillo.

La disciplina táctica que lo caracteriza es, para Castillo, una de sus mayores fortalezas.

”Giacone tiene una capacidad pragmática para encontrar la forma de ganar, y eso se lo debe a su habilidad para estudiar el juego. Es un técnico muy completo, que sabe exactamente cómo adaptar su planteamiento en función de cada partido”, manifestó Dennis Castillo.

Para la afición morada, el estilo de Giacone es todavía un descubrimiento en progreso, y aunque algunos puedan verlo como rígido, es su forma de ser en la cancha. Ahí en el rectángulo es donde se “transforma” y, fuera de él, donde pocos lo ven, quizá solo la familia y su círculo de amigos, Giacone puede sonreír y hasta soltar una sonora carcajada.

