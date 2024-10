José Giacone da respuesta reveladora sobre qué pasó con quienes no jugaron

“El equipo se sacrificó, algunos no jugaron en su posición y lo hicieron con generosidad. Fuimos superiores, no en el juego, pero sí en llegadas. Pateamos 15 veces al arco y el rival dos. Condicionados por la expulsión tuvimos que reformular el sistema, pero tampoco sufrimos esa pérdida”, expresó José Giacone luego del triunfo de Saprissa por 1-0 contra Sporting.

- ¿Cuánto de los cambios es por dosificación de cargas?

- Esta es una planilla que tiene muy buenos jugadores. En ningún caso fue dosificación. Este partido había que ganarlo. Nosotros tenemos que ganar y hablé con los futbolistas que a partir de ahora hay que dejar la vida en cada partido. Hay un tema de cambio de metodología de la parte física que es difícil de manejar jugando cada 72 horas.

”Ningún caso fue dosificación, fue rendimiento, no es que descansé a nadie y va a ser así hasta el clásico, porque todos los partidos son importantes. Es un calendario muy exigente, pero tenemos que ir partido a partido, dando lo mejor, para las metas que tenemos”.

- ¿Qué se encontró en la planilla al hablar de rendimiento?

- Yo armé el equipo según el rendimiento, no en dosificar. La deducción es que si no puse a algún jugador es porque sentí que no estaba mejor que el compañero que jugó.

- ¿Qué debe ajustar?

- Mi idea de juego para Saprissa es la presión permanente. Lo logramos en los primeros 20 minutos, eso me gustó, pero tiene una demanda física alta. Hay que atacar y ser lo más verticales posibles. Mi idea para Saprissa es atacar permamentemente. Hay momentos en el juego que se presta y en otros jugar en bloque o terminar bien cerrados sin contratiempos.

- ¿La definición es una tarea pendiente? Tenemos que mejorar, si no habríamos tenido un partido más tranquilo. Hay que mejorar la finalización. Recuperamos muchas pelotas jugando un bloque alto, que es lo que yo deseo para este equipo. - ¿Cómo elige al delantero centro? - El 9 es un jugador muy sacrificado porque es el primer defensor, por eso en cualquier equipo del mundo sale a los 60 minutos, porque la demanda física y energética es muy alta. Debe tener contudencia, máxime en Saprissa. En mis equipos tienen que correr todos. No hay eso de que juguemos para este. - Saprissa crea opciones pero no da el puntillazo final y antes se hablaba de que faltaba un matador. ¿Falta eso pensando a futuro? - Estoy muy contento con Ariel Rodríguez, con Javon East y con Orlando Sinclair. Sé que van a levantar y van a hacer goles, estoy seguro de que los van a hacer, así que estoy feliz con ellos. Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.

Milton Montenegro Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años. Opens in new window