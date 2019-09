“Yo la verdad es que a veces llego a la casa frustrado después de un partido donde recibí insultos y me duele y me cuesta, ahora imagínese a un niño de diez años, es algo que la verdad me entristece muchísimo. Yo ese día estaba entrenando ahí y no sabía ni qué hacer, obviamente que uno sí se tiene que comportar, porque la figura pública es uno y la cara mía es la que sale y la cara de mi hermano es la que aparece, pero la de los padres que hicieron eso se mantiene en secreto y es lo que más lamento".