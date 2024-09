Jonathan McDonald arremete en Instagram contra Fernán Faerron por su actitud en la cancha

El delantero de San Carlos, Jonathan McDonald, fue contundente al referirse al defensor del Herediano, Fernán Faerron, sin guardarse nada tras el encontronazo que tuvieron este martes durante el partido entre florenses y norteños en el estadio Carlos Alvarado.

En el cierre del compromiso, durante un tiro de esquina, McDonald y Faerron se empujaron y cayeron ambos al suelo. Al levantarse, intercambiaron insultos, y al finalizar el partido, que terminó con victoria de los Toros del Norte 1-2, la discusión continuó mientras se dirigían al camerino.

La polémica siguió este miércoles 11 de setiembre, cuando McDonald publicó en sus redes sociales la imagen de un payaso con un número, y más tarde, en el programa deportivo Cita Deportiva M91, del comentarista Dennis Segura, que se transmite por Radio San Carlos, no negó que la imagen estaba dirigida a Faerron. Así lo confirmó MacDonald a los 59 minutos del programa, según se observa en YouTube.

Jonathan McDonald no ocultó que este mensaje iba dirigido al defensor del Herediano Fernán Faerron. Tomado de Instagram

“A veces es demasiado lo que le han permitido (a Faerron). Yo lo viví: no me permitieron nada, no pude hacer nada. Me quitaron el sueño de estar en la Selección Nacional y participar en dos mundiales por comportamiento, y a él lo premian demasiado en todo”, aseguró McDonald.

En la conversación con Dennis Segura, Jonathan añadió: “Ya es hora de que él madure en esa parte. No es necesaria tanta payasada. Él busca, según él, sacar experiencia, colmillo, y provocar un penal, porque ahora es muy difícil lograrlo. Con el VAR se ve todo: si agarra, si no agarra, si golpea o si empuja. Ahí se verá todo”.