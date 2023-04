Jafet Soto pide salida de Vicky Ross de la Unafut

Jafet Soto no entiende por qué no se aplicó el reglamento de inmediato tras la suspensión del partido entre Grecia y Cartaginés. Para él, Vicky Ross no debe seguir al frente de la Unafut. (JOHN DURAN)

A Jafet Soto le parecía increíble que una vez que acabó el partido entre Herediano y Pérez Zeledón, con la victoria florense por 3 a 1 y que también culminó el juego sin goles entre Sporting FC y Saprissa, la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) aún no había dicho a qué hora se jugará este domingo el pulso entre Grecia y Cartaginés.

Para él, no debieron pasar tantas horas, cuando el mismo reglamento estipula lo que debe aplicarse cuando un partido se suspende por cualquier motivo.

Soto considera que todo se manejó mal y en los micrófonos pidió la salida de la presidenta de la Unafut, Vicky Ross.

“Ya es suficiente el mal manejo que le ha dado a situaciones porque ella es la responsable, junto con todos los comités de la Unafut. Estoy opinando de un partido donde no tengo vela, pero sí vela en el resultado”, expresó Jafet Soto en la zona mixta del Colleya Fonseca.

“Se ve una Unafut débil, endeble, no se ve una Unafut sólida, tomando decisiones como tienen que tomarse en el fútbol. No es nada personal, estuviera quien estuviera, lo diría igual, sea quien sea lo diría igual”, añadió.

Por más que lo piensa, Jafet Soto no entiende por qué la organización le dio tanta vuelta al asunto, porque lo que debe hacerse es aplicarse el reglamento, que es claro.

“Si no se juega a una hora, el reglamento dice a qué hora. Inclusive, las actas son claras a qué hora se tiene que jugar al día siguiente. Entonces, si no tienen al capacidad para ver lo que ellos mismos aprueban, desde el horario que está mal, 4 p. m., pero esto es un tema donde hay una responsable, que es la que maneja nuestra liga. Y nuestra liga está manejada por doña Vicky Ross. Hoy está demostrando que no puede con el puesto”, recalcó Jafet Soto.

Aunque también se le achacan responsabilidades al Comité de Licencias, el gerente general de Herediano dijo que él no tiene nada que ver con la Federación.

“Nosotros jugamos en este estadio, en el Colleya y cumplimos con tiempo y forma. Tuvimos casi un año para arreglar las cosas de los estadios. Vamos a justificar a los equipos que no pudieron cumplir, meter fantasmas en la cabeza de que esto es por allá, que cuidado por acá. Por favor, los que jugamos fútbol sabemos que eso se define en la cancha. Los que tienen miedo de jugar fútbol que no jueguen”.

Apuntó que por ejemplo, el Team maneja dos chances: clasifica o queda fuera, pero que ellos juegan fútbol, mientras que otros “quieren ensuciar las cosas y ponen pretextos”.

“La Unafut desde hace horas debió tomar decisiones, es una falta de respeto para la producción del partido, para los medios de comunicación, para todos los que trabajan en el fútbol, para la Fuerza Pública, para la seguridad privada, para la institución que organiza el partido”, indicó.

Además, dijo: “Doña Vicky, hay que meterse en el mundo este y yo creo que ya le hemos perdonado muchas y a los presidentes y a la gente que eligió a doña Vicky, que estamos todos metidos en eso, somos los responsables. Doña Vicky, debería hacerse a un costado, porque no puede resolver en cinco horas un tema, que está escrito en el acta de Unafut”.

Insistió en que ese documento es más que claro y ahí dice que si no se juega a esta hora, se juega al día siguiente a una hora que ya está fijada.

“Entonces, no hay que darle mucha vuelta al tema, hay que aplicar el reglamento y se acabó. O qué quieren, ¿darle puntos a los equipos sin jugar?”.

Por eso otra vez criticó el accionar de la Unafut y de su jerarca.

“Con todo respeto para los presidentes, he hablado con muchos y están molestos con su trabajo, pero ninguno se lo ha dicho. Yo se lo digo, como socio de Fuerza Herediana, como administrador del equipo se lo puedo pedir. Si ella no puede, por favor, con respeto. No es cuestión de género, fuere quien fuere, lo diría. Así como lo de Jeaustin Campos es una barbaridad”, reiteró.

Fue casi a las 11 p. m. del sábado cuando la Unafut emitió un comunicado oficial: “El partido entre el Municipal Grecia y el Club Sport Cartaginés será reprogramado para el domingo 30 de abril. El juego se llevará a cabo en el Estadio Rafael Bolaños, a las 3 p. m. y se realizará a puerta cerrada”.

De inmediato, Cartaginés hizo pública el acta firmada por Grecia, el comisario del juego y el equipo brumoso, donde se reprogramó el juego para este domingo a las 4 p. m., no en esa nueva hora que indicó la Unafut.

“La programación a las 3 p. m. que realiza la Unafut no fue ni comunicada de forma oficial a nuestro club”, informó Cartaginés a través de su oficina de prensa.