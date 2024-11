Jafet Soto la emprende contra el Comité de Competición con fuertes palabras

Jafet Soto aseguró que en su momento ya había pedido la salida de los miembros del Comité de Competición, al no estar de acuerdo con sus decisiones.

El técnico y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, fue directo y sin rodeos al opinar sobre la nulidad de la sanción que se le había impuesto al Santos de Guápiles en el juego ante Guanacasteca (4-0), apenas la semana anterior.

Este castigo condenaba a los guapileños a perder en la mesa 3-0 los juegos de las fechas 15, 16 y 17, por alineación indebida, aunque solo habían vencido a los pamperos.

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) informó de que el Consejo Director “tomó la decisión de declarar la nulidad absoluta de la sanción impuesta a la Asociación Deportiva Santos, debido a que los reclamos no fueron presentados en los plazos de ley y no se siguió el debido proceso”, luego de la apelación presentada por los guapileños.

Al consultarle a Jafet sobre la devolución de los puntos al Santos, durante la conferencia de prensa, tras el empate 0-0 ante San Carlos, el estratega y jerarca, fiel a su estilo, fue contundente en sus apreciaciones.

“Con respecto a ese tipo de decisiones, me apego a lo que dice el reglamento. El artículo 111 y 112 de Competición dice que hay un tiempo para presentar las cosas, a eso me apegaría yo y no inventar que por oficio el Comité de Competición puede quitar puntos. ¡Claro, quítelos! Quítelos, pero sí está en tiempo y forma. Si ya es extemporáneo, ¿por qué te metés a jugar un partido?”, aseguró Soto.

El Consejo valoró que “sí hubo un posible incumplimiento en los requisitos de inscripción de Sandro Alfaro, miembro del cuerpo técnico santista”, pero dicho error “era subsanable (Sandro Alfaro estaba inscrito en dos clubes a la vez: con los del Caribe y con el San Carlos FC, del Ascenso)”, indicó el boletín de prensa y no fue advertido dentro del plazo reglamentario, por lo que los resultados en cancha reportados por los informes arbitrales son los oficiales.

“No sé si es justo o no. No estoy metido en ese baile. No sé si es justo; unos dirán que es justo, otros que es injusto, dependiendo de la parte que sea. Yo creo que a quienes hay que pedirles que se vayan es a los miembros del Comité de Competición, hace rato. Hace rato que tienen que irse”, enfatizó Soto.

El dirigente del Team reiteró que los reglamentos deben cumplirse, pero enfatizó qué pasaría si fuera él quien estuviera peleando los puntos con el Santos.

“Todo lo toman personal (Comité de Competición) y no es personal. Es que si no saben aplicar lo que aplicó el Comité Director, pues está claro. Si el superior hizo eso es porque estaba demasiado claro. Habría que ver si yo presento eso, si actúan igual en el Comité de Competición, como yo les estoy diciendo hace tiempo que se vayan”, manifestó Soto.