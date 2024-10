Jafet Soto hace serias denuncias contra quienes manejan el VAR y lanza advertencia

El VAR llegó al fútbol de Costa Rica a inicios de setiembre, pero ni con la tecnología se acaban las polémicas y persisten las denuncias de los protagonistas contra el arbitraje. Jafet Soto nunca se ha mordido la lengua para criticar a los réferis y tras el 1-1 ante Alajuelense lanzó fuertes acusaciones contra quienes manejan el video arbitraje e incluso, denunció el comportamiento del central Adrián Chinchilla y de Jesús Montero (encargado del VAR en el choque de este sábado).

El técnico de Herediano, Jafet Soto, salió muy molesto con la labor del cuarteto arbitral que encabezó Adrián Chinchilla, para el juego ante Alajuelense.

Soto no soporta que le nombren más a Chinchilla y a Montero. Hasta señaló que consideraría no presentarse a otro juego si están ellos. Además, los señaló a los dos de querer tomar venganza contra él. Para Jafet, no le sancionaron un penal a favor y tan siquiera se revisaron en el monitor acciones de posibles tarjetas rojas en contra de la Liga.

¿Qué le ha parecido el funcionamiento del VAR?

- Desde que vi a Jesús Montero en la nómina del VAR y a Adrián Chinchilla como el árbitro del juego sabía que no iba a ganar. No queremos que Adrián Chinchilla nos vuelva a pitar más. Si nos lo vuelven a mandar, pensaremos si nos presentamos a jugar.

”Con Jesús Montero tuve una diferencia cuando él inventó que nosotros le dijimos cosas y le señalé que era un mentiroso. Con todo esto, jamás va a pitar un penal que en realidad era penal y no hay quite de que no, porque a mi jugador lo tocan abajo. Lo que más extraña es que las decisiones contra Herediano no las van a ver (al monitor). Incluso, la acción de Diego Campos era roja y la arreglan sacando la amarilla; qué raro porque primero la dejan correr y no le saca nada, pero después le avisan de la amarilla y se nota que fue así.

”Uno tiene 16 años en esto y hay cosas que uno viene oliendo. Por lo mismo digo que hagan públicos los audios del VAR para no pensar mal. Así como estamos viendo esto, se podría decir que el VAR ya tiene colores y no quiero pensar eso. No me ha gustado para nada esto.

”Saquen las estadísticas y verán que con Adrián Chinchilla si acaso hemos ganado un partido de los últimos nueve y normalmente nos vemos perjudicados. Hay cosas que se hacen bien cuando quieren, cuando les conviene o para tomar venganza, como ese Jesús Montero.

”Si no están acostumbrados al tome y deme en el fútbol, lo siento. Ahora con tanta tecnología todo se ve y si lo quieren joder a uno, se nota.... No tengo miedo de decir las cosas que pasan en la cancha y ya sé que si quieren que Herediano no gane, nada más mandan a Adrián”.

¿Qué le pide al presidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, para que solucione lo que usted señala?

- Lo he dicho y lo repito, Horacio ha hecho un excelente trabajo, pero para seguir mejorando uno tiene que aceptar críticas. Tal vez el equivocado soy yo o tal vez no. Obviamente Horacio no conoce la historia de Jesús Montero y de Adrián Chinchilla, pero los que nombran a los árbitros sí.

”Dije todo lo anterior como entrenador, porque lo sufro. Cómo es que tan siquiera llaman a Adrián Chinchilla para que vea la acción de penal, solo hacen el papel.

”Otra crítica constructiva que hago es que en el VAR tiene que haber gente de experiencia, no puede ser que experimenten en el VAR. Sé que en ningún lado es perfecto este sistema, en otras ligas también hay problemas y gracias a Dios que tenemos el VAR, pero hay que mejorar cosas”.

¿Qué le hizo falta a Herediano para superar a Alajuelense?

- En el primer tiempo pudimos haber hecho más, porque recuperamos bien la pelota y plasmamos por momentos lo que trabajamos, pero nos faltó más. Sin embargo, dadas las circunstancias, el punto no es malo y estamos ahí peleando con todos, porque estamos muy pegados.