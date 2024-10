Jafet Soto asegura que todos los equipos del fútbol tico deberían agradecerle

Jafet Soto se llevó una sanción de ¢1 millón por cuestionar a los árbitros y quienes los nombran, pero aseguró que no se arrepiente de nada. Incluso, señaló que todos los equipos deberían de agradecerle por exponer lo que a su parecer eran fallos groseros de los que manejan el VAR.

Luego del triunfo del Herediano 2-1 sobre el Sporting enfatizó que el video arbitraje ahora sí está funcionando como se debe.

Jafet Soto asegura que está satisfecho con el nivel ascendente del Herediano. El triunfo 2-1 sobre Sporting fue clave en sus aspiraciones por clasificar. (Albert Marin)

¿Qué criterio tiene del VAR?

- Se tienen que dar cuenta que mis reclamos valieron la pena, porque ahora revisan con lupa y la semana pasada no lo hicieron. Podría pensar que hay algo en contra de nosotros al revisar en el VAR, pero...

”Hablo en general y no del arbitraje, porque al parecer el Tribunal Disciplinario ve solo mis declaraciones y me pone ¢1 millón de multa, que vamos a apelar. En Costa Rica la libertad de expresión está por encima de todo y si tengo que meter un recurso de amparo lo hago, porque aunque fui de los que aprobó el reglamento, cuando uno no ofende no tienen por qué castigarlo.

”Ahora en el VAR están bien exquisitos revisando. Hoy sí felicito al VAR, porque fue perfecto y en toda la jornada ha sido así. Muchos equipos me tienen que agradecer, porque yo sí hablo y sí digo las cosas. Hay personas que no podemos quedarnos en silencio y espero que los árbitros que nos dirigieron la semana pasada no piten en un buen rato”.

En esta jornada aparecieron todos los árbitros con experiencia y que dirigen a nivel internacional. ¿Cómo toma esto?

- Ya todo está inventado y es lo que puedo decir.

¿Cómo toma el momento del equipo en una etapa clave?

- Ahora viene la presión para los equipos que estamos peleando. No hay nadie clasificado, todos estamos cerca y en nuestro caso tenemos un partido menos. Creo que va a estar apretado y sabroso para los que estamos acostumbrados a estas etapas.

”Me siento muy fuerte, porque el equipo está cerrando bien, luego de un momento en el que nos costó acomodarnos. Ante Sporting hicimos muchos cambios y aún así se comportaron a la altura”.

¿Siente que el equipo está llegando a un nivel parejo?

- Futbolísticamente el equipo está encontrando un ritmo interesante a nivel individual. El equipo se está convenciendo de lo que nos gusta, de lo que queremos y de lo que buscamos. Ha sido difícil, porque no hemos tenido semanas largas.

¿Qué valoración hace de Ronaldo Araya como centro delantero?

- A Ronaldo lo hemos utilizado antes como “9″, a él le gusta moverse ahí y también jugar atrás del “9″. Vimos una posibilidad muy buena por su técnica y por las dimensiones de la cancha. Hizo un buen partido, al igual que todos los demás.