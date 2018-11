Yo tengo 25 años de trabajar en el mundo comercial, no soy ganadero. Entro en el proyecto de biotecnología en fecundación in vitro en ganado, con la empresa SIGAC. Antes de eso tenía un grupo empresarial que se llamaba Agricenter. Me llevó a esto la sensibilidad de ser sancarleño, de ser 100% de acá y la idea de innovar en el fútbol. Es muy sencillo, no hay que estar en el fútbol para entender el trámite de las estructuras, lo más importante es el recurso humano.