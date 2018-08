Habían 3.200 seguidores en el último partido del equipo norteño frente a Grecia. Un juego de gradería vacía para la mayoría de clubes pequeños, pero no para San Carlos. Se podría considerar ‘una euforia pasajera’ por el reciente ascenso, de no ser porque el club ya registra cerca de 900 socios, más que cualquier otro plantel no tradicional.