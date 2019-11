“Andaba recogiendo en la escuela (a Mateo), le enseñé la foto de la convocatoria y quedó en shock. Me dijo que si ya no jugaría más en Saprissa, pero le expliqué y se puso muy feliz... Me emocionó mucho el llamado a la Selección, estoy muy feliz porque uno pasa por muchas cosas y hay mucho trabajo detrás. Estoy muy contento por mi familia, porque ellos sufren con uno y al darse la convocatoria se emocionan, más que todo mi hijo Mateo que es muy futbolero”, manifestó.