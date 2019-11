No es fácil, hay que saber manejar la ventaja, hay que saber trabajar esto. Ahora nosotros sabemos que no tenemos margen de error, porque Alajuela es el que está en la final en estos momentos. Siento que es mejor, porque así no hay permiso de relajarse. Nosotros no tenemos mañana, debemos alargar la serie si queremos ser campeones.