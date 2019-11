Unos minutos más tarde, Ugalde recibió un gran pase de Angulo para mandar el balón a las redes, al 81'; incisivo, claro en los movimientos, certero en la definición.. y a veces con suerte. El novel delantero tibaseño no disparó bien la primera vez, pero el contrarremate le quedó en sus piernas y no perdonó. Con el 3 por 2 se acabó el partido.