Hugo Sánchez aconseja a Keylor Navas y levanta la voz para que se le dé valor al tico

Habla con mucha propiedad del tema, refleja empatía y es que de seguro es uno de los pocos en el mundo que puede entender a la perfección lo que vive día a día Keylor Navas. No nos referimos a la presión; el tico sigue demostrando que la maneja sin problemas, sino a que Hugo Sánchez experimentó en carne propia lo que es triunfar en la élite del fútbol mundial y aún así lidiar con esa lucha dispareja, de demostrar algo más por su nacionalidad.

[ Un portugués de 37 años encabeza rumores para nuevo jefe de Keylor Navas ]

Sánchez para nada es mezquino, se refiere a Navas como una leyenda del Real Madrid, al mismo nivel que él se ve, y considera que al costarricense se le debe tratar como el mejor del área de Concacaf.

En conversación con La Nación, Hugo le dio un consejo de igual a igual a Keylor, justo en un momento en el que el meta terminó otra temporada en Europa y levantó el título de Francia con el Paris Saint Germain, pero también es el instante de la campaña más complicado para Keylor, ya que debe hacerle frente a los rumores sobre si se queda o se va del PSG y desde el club no queda claro si lo quieren.

“Dada la trascendencia y la importancia que tiene Keylor para el fútbol, no solo de Concacaf, sino que del mundo, sería interesante que se mantuviese en los equipos importantes de Europa y en este caso el Paris Saint Germain es un equipo grande y si se pudiera quedar más tiempo y seguir triunfando sería fantástico. Ojalá que se mantenga, que siga y si no, hay equipos importantes y grandes en Europa que de seguro estarían en la mejor disposición de contar con los servicios de Keylor y así seguir alargando su carrera exitosa, como la ha tenido hasta ahora”, comentó el histórico romperredes del Madrid.

El legendario goleador mexicano Hugo Sánchez estrenó show exclusivo de Star+. Sánchez tendrá invitados especiales a los que entrevistará mano a mano en una charla más relajada. (ESPN)

Algunos tendrán la imagen del pichichi de una persona soberbia o polémica, pero al hablar con este medio y ser consultado sobre el Halcón, en realidad dejó ver una faceta muy distinta, la de una persona que reconoce y también admira a quienes derriban barreras, como le ocurrió a él hace muchos años.

“Keylor es una leyenda también en el madridismo y el recuerdo que se tiene de él es fantástico por tantos títulos y logros que consiguió. Esté donde esté, siempre va a ser admirado, querido y reconocido. Lo digo yo que estuve en la Casa Blanca y que hemos tenido la fortuna de estar en el Real Madrid, porque no muchos jugadores en el mundo tienen esta oportunidad. Keylor y yo tuvimos esta posibilidad y en el club le guardamos mucho cariño y reconocemos su trayectoria, pero no solo en el Madrid, que fue el que lo encumbró, sino que toda su carrera ha sido muy buena”, agregó.

A Sánchez se le consultó directamente: ¿Qué opina de que Keylor Navas no fue elegido como el mejor portero de Concacaf? Cuesta que dimensionen su carrera en el área.

“Estoy de acuerdo (cuesta dimensionar su carrera). Hay mucha injusticia y lo que debemos de hacer entre nosotros es promocionarlos, hablar y darles la importancia que tienen estos jugadores (como Keylor). No saben la magnitud de lo que significa mantenerse durante tantos años al alto nivel, como lo ha hecho Keylor Navas. Debe ser reconocido como tal”, respondió.

[ Keylor Navas habla tajante sobre su futuro en el PSG ]

Constancia y alto nivel

Hugo Sánchez considera que Keylor Navas aún está en la élite y a sus 35 años puede rendir sin problemas y sostener al nivel que se le vio al ganar las tres Champions League. Es más, a su parecer no se le puede cuestionar a Navas un bajón en su rendimiento. La muestra está en lo que dejó ver con los parisinos, pese a tener que compartir arco con Gianluigi Donnarumma y, más aún, en el octagonal de Concacaf.

Pese a que Navas generó dudas sobre si se inclinaría por salir del PSG, al no tener los minutos que desea, en el cierre de campaña aclaró que le quedan dos años de contrato y no le pasa por su cabeza dejarle el puesto a Donnarumma.

Keylor Navas (verde en el centro) celebró el fin de semana pasado el título de la Ligue 1 2021-2022, junto a sus compañeros del PSG.

Sánchez resaltó la actitud combativa del tico y le recordó a toda Costa Rica que se le debe dar el valor que se merece Keylor, ya que a su parecer costará muchísimo y pasarán muchos años para que otro futbolista de toda la Concacaf al menos iguale lo del costarricense.

“Tal vez es por desconocimiento (que no se le da el lugar que se merece a Navas)... No mucha gente de Centroamérica ha podido viajar a presenciar un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero quien lo ha visto y ha podido estar sí ha sabido valorar y entender la magnitud de lo que significa triunfar en el Madrid y ganar los títulos que ganamos Keylor y yo. Tal vez en el área de Concacaf no valoran cuál es la magnitud, la trascendencia y la importancia que tiene, porque pasarán muchos años para llegue otro futbolista que haga lo que hizo Keylor o lo que hice yo”, recalcó el mexicano.

Nueva faceta

Desde la semana anterior Hugo Sánchez se dejó ver en una faceta que no se le conocía, la de entrevistador. Sánchez estrenó un nuevo programa en Star+, una producción original de ESPN en la que se observa a la máxima figura del fútbol mexicano compartiendo con reconocidos personajes de distintos ámbitos.

“Es una nueva aventura que acepté con mucho cariño. Es otra faceta, porque lo que más me gusta es jugar, luego dirigir y en este caso cuando no lo hago, me gusta estar de comentarista y analista, como lo he hecho con ESPN en los últimos años. Este proyecto es de entrevistar a personalidades interesantes en el mundo, ya no solo del fútbol, sino del deporte en general o cantantes, artistas o políticos... va a servir para encuentros y reencuentros con otras personas”, contó.

En la primera entrega de 12 episodios, Sánchez compartió una charla muy distendida y, como él mismo afirma, muy diferente, con Andrés Guardado, Diego Lainez y Héctor Herrera, así como la estrella del Real Madrid, Karim Benzema.

“Tengo una ventaja por lo que soy, por el prestigio y la imagen y esto da confianza para que quienes me acompañen no estén a la defensiva. Además, no soy periodista y no voy a hacer preguntas punzantes o conflictivas, sino que serán charlas de muy buena onda y así los invitados van a estar más a gusto”, agregó.

Hugo no descarta invitar a Keylor Navas y comentó que lo tiene en su lista para hacerlo en un futuro cercano y conversar entre dos estrellas del Madrid.