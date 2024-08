Herediano vs. Diriangén en vivo: solo hay una forma de ver el duelo Wálter Centeno contra José Giacone

El duelo entre Diriangén de Nicaragua y Herediano, el cual se llevará a cabo este miércoles a las 4 p. m. significa el reencuentro de dos entrenadores de ideas opuestas, de estilos muy diferentes. José Giacone, con amplia experiencia en el torneo nacional, es un técnico equilibrado, quien basa sus equipos en el orden defensivo y la transición rápida, pero ahora dirige al equipo nica; él enfrentará a un estratega que más bien apuesta por el juego elaborado y la posesión del esférico: Wálter Centeno (Herediano).

Giacone y Centeno tuvieron muchos duelos en el campeonato tico, en el que se denotaron como polos opuestos. Alguna gente llegó a referirse a sus enfrentamientos, guardando las distancias, a un Pep Guardiola contra Mourinho (en la época del Barcelona y Real Madrid).

Este cotejo solamente se podrá ver por la aplicación Disney Plus, ya que ESPN (cadena dueña de los derechos) transmitirá otros partidos.

Wálter Centeno y José Giacone vuelven a chocar, ahora en un torneo internacional.

Frases de los protagonistas

Declaraciones de nuestro guardameta Anthony Walker previo al juego ante Diriangén F.C.

Conferencia de prensa previo a la jornada 2 de Copa Centroamericana



José Giacone: "Siempre hay presión. Este es un club que siempre amerita ganar contra quien sea. Mañana es un partido muy importante, hay que aprovechar la localía".



Juan Luis Pérez: "Hay que estar…"

En las redes

Paté defiende su estilo

Wálter Centeno confía en que Herediano superará una prueba de fuego este miércoles 7 de agosto a las 4 p. m., al visitar al Diriangén de José Giacone en su segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En la víspera de un partido bravo y después de las dudas alrededor del conjunto rojiamarillo, Paté se desahogó en Nicaragua y por primera vez dejó entrever que no entiende por qué genera tanto ruido el estilo de juego que él busca con sus equipos.

Explicó que lo que intenta es jugar bien al fútbol, tratar de cumplir todas las facetas con balón y sin balón. De forma directa dijo que se ha tergiversado todo ese tema alrededor de lo que le ha tocado vivir como entrenador, y no entiende la razón.

“Y yo sigo cuestionado porque me gusta jugar bien al fútbol, entonces no sé por qué tanta traba. A mí me enseñaron a jugar con ella, andar detrás de la bola, tratarla bien y es lo que estamos haciendo”, aseguró Wálter Centeno.

Añadió que en el fútbol todo el mundo paga por un espectáculo, donde siempre habrá un ganador, que suele ser el que mejor haga las cosas, tomando en cuenta que hay que meter los goles, con esa pelota, no con nada más.

Wálter Centeno le tiene mucho respeto a José Giacone, porque asegura que sabe muy bien lo que es capaz de hacer.

“No será un partido fácil, será complicado y puede ser que haya fricción, mucho juego aéreo, mucha segunda bola y visualizando el juego será reñido. Tenemos que ser conscientes de que a partir de ahí tenemos que hacer lo que hemos venido entrenando durante dos meses y aplicarlo acá, si queremos ganar el partido”.

Destacó que Herediano tendrá que ajustarse a todas esas cosas que conllevan los equipos de José Giacone y hacer lo que ellos saben, confiando plenamente en la capacidad individual y en la parte colectiva.

Giacone ya le ganó al Motagua

En su casa, el Diriangén de José Giacone fue un tremendo dolor de cabeza para el Motagua de Honduras. El equipo nicaragüense donde militan los ticos Alfonso Quesada, Juan Luis Pérez y Francisco Flores consiguió sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La victoria se gestó en el cierre del partido, pero fue un premio para el equipo que más lo intentó. El cuadro pinolero anotó primero con Justing Cano en el minuto 10.

El marcador se equiparó con la anotación de Luis Vega en el minuto 63, poco después de que los catrachos se quedaron con un hombre menos, tras la expulsión de Héctor Castellanos.

Diriangén no se cansó de luchar y obtuvo su recompensa en el epílogo, con ese tanto de Luis Copete en el minuto 89.