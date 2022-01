Herediano obligado a demostrar si puede con el peso de estar muy por encima de Alajuelense y Saprissa

Puede que lo asuma o no, que se lo quiera trasladar a otro o que realmente lo acepte. De igual forma, esta vez Herediano no tiene cómo quejarse porque no se le da el lugar que merece, es más, ahora porta el cartel por el que muchas veces alzó la voz y es que no hay dudas, parte como el gran favorito del Torneo de Clausura 2022, por encima de Alajuelense y Saprissa.

[ Jeaustin Campos tiene claro qué sería un fracaso para el Herediano ]

Eso sí, le tocará al Team demostrar si puede con este peso y si realmente se impone de nuevo ante los dos clubes más ganadores de Costa Rica; de lo contrario, después no tendrá margen para salir con una frase que ya utilizó en el pasado: “vamos contra todos y contra todo”.

Si aún ni florenses, ni morados o manudos debutan, ¿a qué me refiero con que los rojiamarillos están muy por arriba de los demás? La respuesta es muy sencilla y no va por un tema de gustos de este medio o del redactor, sino porque en el tradicional ejercicio de pronósticos que realiza La Nación, previo a cada certamen con al menos 50 comunicadores. La gran mayoría le pone la ficha al Tigre para coronarse bicampeón.

En esta oportunidad participaron 53 periodistas de 19 medios informativos distintos y un 58% (31 de 53) colocó a los dirigidos por Jeaustin Campos como los monarcas al finalizar la temporada. La S apenas tuvo 11 votos de los 53 posibles para colgarse la medalla de oro y la Liga tan solo 10. Para los cuatro clasificados y el descendido también hay resultados muy tajantes, pero los veremos en detalle más adelante.

Los datos son contundentes y hay un cambio radical entre un torneo y otro, ya que hace seis meses solo tres personas pusieron a Herediano como campeón y el Monstruo partía con toda la credibilidad de la prensa (32 votos de 50).

El desafío de Campos y su plantel no es solo con la prensa, sino que principalmente con la historia. Desde el Verano 2014 e Invierno 2014 no hay un equipo bicampeón en Costa Rica y en el caso de los florenses, no lo consiguen desde la temporada de 1978-1979.

Hay que ser claros, más allá de este vaticinio, los tibaseños mantienen una estructura interesante, con jugadores experimentados de buen nivel y reforzaron sus zonas más débiles. Mientras que el León contrató extranjeros interesantes y apuesta a que figuras como Giancarlo González, Celso Borges y Bryan Ruiz levanten su nivel. Tampoco se puede descartar a Cartaginés, tras la llegada de Marcel Hernández, Michael Barrantes y Paolo Jiménez, aunque se sabe que la regularidad es la gran deuda de los brumosos.

¿Qué opina la prensa?

Sabiendo muy bien que a Alajuelense y Saprissa jamás se les puede descartar, ¿por qué la prensa ve a Herediano sobre los demás?

“Herediano parte como favorito y tiene todo para el bicampeonato, porque tiene una muy buena estructura que viene del torneo anterior y la Liga estará para un segundo lugar y peleará por toda la inversión que ha hecho. Cartaginés se meterá como tercero por sus refuerzos, en especial por la llegada de Marcel Hernández, mientras que el cuarto lugar está discutido, pero pongo a Saprissa por tradición y al Sporting como quinto, porque se armó muy bien”, dijo Leonardo Cordero, experimentado comunicador de Radio Columbia.

El pensamiento de Cordero es muy similar al del director de Columbia Deportiva, quien opina que “Herediano es el firme candidato por la continuidad de Jeaustin Campos, el apuntalamiento de la lateral izquierda con Brandon Bonilla y también el fichaje de Kenneth Vargas. Alajuelense sería segundo, ya que pese a la perdida de Marcel, queda potente en punta con Jurguens Montenegro, Johan Venegas y hay muchas expectativas en sus extranjeros. Saprissa no tendrá problemas para clasificar y Cartaginés con Hernández, los refuerzos y los que se quedaron sí clasificarán”.

De igual forma, hay quienes tienen a otro candidato para coronarse y consideran que los rojiamarillos no repetirán. Este es el caso de Yashin Quesada, quien visualiza un certamen muy cerrado y peleado, pero con Alajuelense a la cabeza.

“Pongo a Alajuelense como el uno. A la Liga le ha faltado muy poco para ser campeón, pero tiene la nómina, el técnico y las condiciones para lograrlo. Considero que a los rojinegros les llegará el título este año, mientras que Herediano va a tener constancia y peleará, porque cuenta con nómina, técnico y categoría, pero lo pongo de segundo. En el tercer puesto coloco a Saprissa, porque le están faltando recursos, sobre todo el tema del goleador, que no lo ha encontrado y su planilla es más corta. Cartaginés sería cuarto, porque es de los que mejor se reforzó, no tanto en cantidad, sino en calidad y debe competir”, analizó Quesada.

Sin dudas con el cuarto y el descendido

Si hay un aspecto que la prensa deportiva tiene claro es que tanto Herediano, Alajuelense, Saprissa y Cartaginés serán los clasificados y los grandes animadores del Torneo Clausura 2022. Mientras que Jicaral perderá la categoría.

Para nada sorprende el resultado con el Team, la Liga y la S, pero lo que llama la atención es que los brumosos recibieron 33 de 53 votos para ser cuartos, 12 para ser terceros y uno para ser segundos y uno para ser campeones. Es más, solo tres lo ven quinto y otros tres lo ponen sexto. Eso sí, los blanquiazules vienen de un 2021 en el que no clasificaron a semifinales y su inicio en el Clausura 2022 con derrota ante Guadalupe (3 a 2) no hace más que sembrar las mismas dudas de siempre, por más fichajes de Marcel Hernández o Michael Barrantes.

En lo que respecta a los jicareños, tuvieron 33 de los 53 votos posibles para ser últimos de la general y por ende bajar a la Liga de Ascenso. El Huracán iniciará el certamen como el colero, con cuatro unidades menos que quienes lo superan (20 contra las 24 de San Carlos, Guanacasteca y Guadalupe).

Más allá que las diferencias son muy cortas y que hay muchos puntos por disputar, los comunicadores consideran que los refuerzos no son los necesarios para salir del fondo y que Mauricio Montero no logrará enderezar el rumbo del equipo, por más que el proyecto es muy interesante y el club creció en infraestructura, con canchas de entrenamientos y buenas condiciones.

