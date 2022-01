Wálter Centeno tuvo su premio ante el Cartaginés de siempre

En el papel y previo al inicio del Torneo de Clausura 2022 el Cartaginés tiene un gran plantel y puede soñar con clasificar y hasta bastante más. Sin embargo, en la cancha debe borrar la imagen de ese Cartaginés de siempre: el que sufre, se mete solo en problemas y pierde partidos increíbles que luego le terminan pesando en los cierres de los campeonatos.

El atacante de Cartaginés Marcel Hernández (izquierda) estuvo participativo, pero falló dos acciones claras. Dario Delgado (derecha) intentó frenarlo en la fecha uno del Clausura 2022. (Jose Cordero)

Jamás se le pueden restar méritos al Guadalupe de Wálter Centeno, por el contrario, hay que resaltar la ambición del timonel y su capacidad por ajustar y arriesgar hasta el final para remontar y sacar un triunfo 3 a 2 con un tanto agónico en el último suspiro.

Es difícil explicar como los dirigidos por Géiner Segura dominaron a placer la primera parte, se repusieron de un gol de penal de los locales que fue más fortuito que por su producción en ataque. Los brumosos ni se inquietaron con ese tanto, dieron muestras de ser un club con una mentalidad diferente y salieron con un 2 a 1 al descanso, que se quedó muy corto por imprecisiones en definición.

No obstante, lo más complejo es comprender por qué Segura y los suyos renunciaron a la pelota en el complemento, prefirieron ser dominados que dominadores y Paté se aprovechó de esto para castigar esa falta de ambición del oponente.

Apenas es el primer compromiso, pero no hay duda que si el conjunto de la Vieja Metrópoli quiere ser diferente y que se le mida como protagonista nunca puede entrar con una actitud tan pobre a cerrar un choque. Por más que el árbitro debutante Raúl Eduarte perdió el control, pitó un penal que no era para los locales, expulsó a dos visitantes y sacó 16 amarillas, muchas sin razón, no se justifica lo que hicieron Segura y sus futbolistas.

Cartaginés deberá ajustar mucho, para borrar una imagen nada alentadora y realmente convertirse en el equipo que se espera, por la planilla que tiene.

Pinceladas interesantes

Apenas es el primer juego y les faltará mucho por acoplarse y dar los réditos que se esperan de ellos, pero los brumosos tienen el potencial de amalgamar un tridente muy interesante, con Marcel Hernández, Ronaldo Araya y Allen Guevara.

Cuando Hernández se fue del conjunto blanquiazul, hace un año, Araya no pasaba por su mejor momento y era una promesa que aún no despuntaba, sin embargo, hoy en día Ronaldo es uno de los creativos con mejor crecimiento y proyección. Mientras que Guevara apenas estuvo un semestre con el cubano, pero fue hasta el torneo anterior en el que repuntó en su nivel, al punto de marcar siete tantos y ser el líder de su club.

Precisamente Marcel, Ronaldo y Allen se juntaron en el primer tanto de los centenarios en una muy buena acción que culminó con un pase filtrado del “10″ para que definiera Guevara solo y emparejara las acciones en el minuto 19. Si bien Royner Rojas puso a ganar a los guadalupanos en el 9′, desde el punto de penal, fue una acción aislada de unos locales raquíticos en ataque en la inicial.

El segundo dardo blanquiazul llegó por intermedio de Víctor Murillo en el 29′, aunque más de medio tanto fue de Hernández, quien aprovechó un pase de Araya, sacó una falta en la frontal del área, se encargó de cobrar el tiro libre y pese a que su remate se estrelló en el horizontal, Murillo se adelantó a todos y marcó solo ante el rebote.

La primera parte pudo terminar con más goles de la visita, pero a Ronaldo le faltó asociarse un poco más y el mismo Marcel falló en un mano a mano, ante un buen achique del arquero Luis Torres.

Giro inesperado

Extrañamente en el complemento Cartaginés se replegó, le regaló la pelota a los dirigidos por Wálter Centeno y la empezó a pasar mal. Es más, el meta Kevin Briceño salvó en dos mano a mano.

Si bien Géiner Segura entendió que podía liquidar a la contra, gracias a la velocidad de sus atacantes, omitió que necesitaba la redonda para lanzar y no dedicarse solo a contener y ver jugar al adversario.

No se le puede restar méritos a Paté con sus ajustes. Al técnico no le tembló el pulso para mover el banquillo en el 39′, con el objetivo de ganar presencia en la medular, recuperar la posesión que tanto le gusta y ahí sí empezar a inquietar a Briceño y compañía.

Wálter tuvo su premio por la ambición que mostró y es que no solo empató el choque en el último suspiro, luego del tanto de Josué Martínez de cabeza (87′), sino que en el 92′ Fabrizio Ramírez sacó un remate de larga distancia que atacó mal Kevin Briceño y terminó en el fondo de las redes para consumar la remontada y sacar tres puntos de oro para un equipo que lucha abajo.

Ficha del juego:

Guadalupe FC: 3

Titulares: Luis Torres, René Miranda, Dario Delgado, Álvaro Aguilar, Eduardo Juárez, Luis José Gutiérrez, Diego Estrada, Aarón Murillo, Fabrizio Ramírez, Royner Rojas y Andrés Gómez. DT. Wálter Centeno.

Cambios: Sergio Núñez (Estrada, al 39′), Andrey Mora (Gutiérrez, al 39′), Jossimar Pemberton (Murillo, al 72′) y Josué Martínez (Gómez, al 72′).

Cartaginés: 2

Titulares: Kevin Briceño, José Gabriel Vargas, Daniel Chacón, Diego Sánchez, William Quirós, Ronaldo Araya, Mauricio Montero, Víctor Murillo, Dylan Flores, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Michael Barrantes (Flores, al 66′), José Luis Quirós (Araya, al 82′) y Jesús Chaves (Hernández, al 88′).

Goles: 1-0 (9′): Rojas (penal). 1-1 (19′): Guevara (Araya). 1-2 (29′): Murillo (balón suelto). 2-2 (87′): Martínez (Rojas). 3-2 (92′): Ramírez (balón suelto). Rojas: W Quirós (doble amarilla), Sánchez (90′), Segura (90′) y Juárez (94′). Árbitros: Raúl Eduarte con Andrés Arrieta y Marvin Espinales. Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca, 8:10 p. m.