Géiner Segura, el técnico campeón se va de Cartaginés

Llegó al Cartaginés el 20 de abril del 2021 con un bajo perfil y sin el cartel de otros técnicos que ocuparon el pesado banquillo del Cartaginés. Muchos dudaron de él porque venía de ser asistente en Alajuelense, nunca había clasificado a una semifinal e incluso falló en sus dos primeros intentos con los brumosos, pero año y medio después Géiner Segura se marcha del club como el técnico que logró la gesta de ser campeón.

Para que Géiner Segura siga en Cartaginés bastaría una pizca de memoria y saber contar

Segura convenció a todos los que dudaron y se graduó como estratega en el Clausura 2022. En ocho décadas, el equipo centenario contabilizó 69 entrenadores diferentes, pero fue Géiner quien llevó la copa a la Vieja Metrópoli. Pese a esto, al timonel le tocó partir y luego de un acuerdo con la dirigencia, probará suerte fuera del país. Le deja su puesto a Mauricio Wright, quien fue su asistente y pieza clave para ganar el título.

El fútbol da vueltas tan rápido que la alegría desbordada que vivieron en la Vieja Metrópoli apenas el 6 de julio se convirtió en frustración y desencanto en el torneo siguiente con la eliminación del campeón en la fase regular.

La directiva puso en evaluación a todos, incluido a quien los hizo colgarse la medalla dorada y en medio de esto, ambas partes se dieron la mano y cerraron este capítulo. De igual forma, Géiner se marcha sin que la afición pidiera su salida en el Fello Meza y nadie le podrá quitar que su nombre está escrito en letras doradas.

Géiner Segura asumió al Cartaginés a finales del Torneo de Clausura 2021 y estuvo tres campeonatos completos más al frente del club, hasta que se dio su salida al culminar el Apertura 2022. (Jose Cordero)

Es más, muchas veces se dijo a modo de broma que quien lograra el título sería merecedor de una estatua. De seguro no llegará a tanto, pero mínimo una placa y un lugar especial tendrá Segura. Incluso, no sería ilógico pensar que en un futuro vuelva a dirigir a los blanquiazules.

No pudo con la “maldición”

Geiner Segura tenía seis meses más de contrato con Cartaginés y se podía pensar que le darían la oportunidad de continuar, pero culminar en el último lugar del grupo B y en la novena posición de la tabla acumulada, con apenas 17 puntos de 48 posibles hizo dudar a la dirigencia.

En medio del análisis, ambas partes llegaron al acuerdo de no continuar y Segura se marcha confirmando lo que podría verse como una simple casualidad y otros llamarán la maldición del técnico campeón.

Parece un cuento sin sentido, pero es que los últimos siete entrenadores, contando a Géiner, que levantaron el trofeo en el fútbol tico no pudieron llegar hasta el final del contrato, pese a que tenían más tiempo firmado y parecía que habían generado un crédito a su favor con el título.

Jeaustin Campos, Mauricio Wright, Andrés Carevic, Wálter Centeno, José Giacone y Luis Marín tienen algo en común, y es que pese a consagrarse no pudieron cumplir contrato. Obviamente, los estrategas saben que deben tener la maleta lista, no obstante, se podría pensar que hay más tolerancia con quien consiguió la medalla; pero no.