Sí existe la maldición del técnico campeón y ahora amenaza a Géiner Segura en Cartaginés

Por mucho, Géiner Segura acabó con la que se consideraba la “maldición” más grande que existía en el fútbol nacional y consiguió el histórico título con el Cartaginés, tras 81 años de sequía. Sin embargo, los fantasmas no le dan tregua a Segura, quien ahora debe lidiar con una leyenda que tiene tintes de realidad: la de los técnicos campeones.

Géiner Segura da un mensaje con tintes de confianza en su continuidad y también de despedida

Parece un cuento sin sentido, pero es que los últimos seis entrenadores que levantaron el trofeo en el fútbol tico no pudieron cumplir su contrato, pese a que tenían ligamen vigente y hasta parecía que habían generado un crédito a su favor por dejarse el título. En el caso del blanquiazul, tiene relación con el club hasta mediados del 2023.

Jeaustin Campos, Mauricio Wright, Andrés Carevic, Wálter Centeno, José Giacone y Luis Marín tienen algo en común, y es que pese a consagrarse no pudieron hacer valer lo que tenían firmado. Obviamente, los estrategas saben que deben tener la maleta lista, no obstante, se podría pensar que hay más tolerancia con quien consiguió la medalla; pero no.

Incluso, con Campos y Wright hubo menos paciencia que con los anteriores. Jeaustin tuvo un paso brillante con el Team, lo sacó del fondo en el Apertura 2021 y lo llevó a lo más alto con una segunda vuelta casi perfecta, no obstante, solo ocho fechas después le dieron las gracias, pese a que hasta había renovado por dos años. El acumular cinco empates y tres derrotas al hilo en el Inicio del Clausura 2022 acabaron rápidamente con su era en los florenses.

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, afirma que no baja los brazos y seguirá trabajando para sacar a los brumosos de la incómoda posición en la que están en el Apertura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Wright llegó de emergencia al Saprissa en el Clausura 2021 y se le pedía al menos cerrar decorosamente esa campaña, pero bordó la estrella 36 cuando nadie daba nada por el Monstruo. Eso sí, 19 jornadas después y tras la eliminación en Liga Concacaf a manos del Comunicaciones de Guatemala lo sacaron de la S.

Con Carevic en Alajuelense, Centeno en el conjunto morado, Giacone en el club rojiamarillo y Marín en San Carlos al menos tuvieron un poco de tolerancia y les dieron un torneo adicional tras coronarse. De igual forma, al no ver buenos resultados las dirigencias prefirieron rescindir y buscar un sustituto.

Llama la atención que ni los Toros confiaron un poco más en el estratega que logró el primer título del club en la máxima categoría (Clausura 2019), pero como dirían los que están en el banquillo, “el fútbol no tiene memoria”.

En el Apertura 2018 fue la última vez en la que un técnico festejó y cumplió su contrato, bueno, aunque es relativo, si se toma en cuenta que fue Jafet Soto y él mismo ya había decido nombrar a Hernán Medford para el siguiente certamen y no continuar, ya que su rol es el de gerente y por más que llegó como emergente y dio resultados, no tenía intenciones de seguir.

Marcel Hernández, el fichaje bomba del Cartaginés choca con una realidad impensada para él

Confianza y respaldo a Géiner

Sería lógico pensar que Géiner Segura tiene un crédito amplio y bien ganado con Cartaginés por el título que conquistó. Es más, de momento la dirigencia es paciente y transmite un mensaje de calma y comprensión a los obstáculos que afronta su entrenador por el poco tiempo de descanso y preparación entre el torneo anterior y el actual, así como por las lesiones y las expulsiones que afectaron a los brumosos.

El propio Segura reveló que no se ha sentido amenazado por la directiva y por el contrario, hay respaldo a su labor. Es más, la propia afición dio un voto de apoyo a Géiner, a quien no silbaron en el Fello Meza y mucho menos pidieron su salida, luego de la eliminación frente al Real España el jueves anterior.

“Hoy puedo decir que él (Leonardo Vargas) y su hijo me han dado un gran voto de apoyo. Nos hemos sentado por momentos a hablar, no ahora, sino de siempre. Tengo 30 años de estar en el fútbol y como jugador me pasó, me quitaron de un equipo, me llamaron de otro, tuve que buscar trabajo y así es esto; uno lo entiende. De nuestra parte seguiremos trabajando hasta donde nos tengan la paciencia necesaria y esté ese voto de apoyo”, afirmó Segura.

Claro, el gran problema para Géiner es que quedó fuera de forma prematura en la Liga Concacaf, a manos de los hondureños (4 a 0 en el global), mientras que en siete fechas del torneo local solo suma un gane, tres empates y tres derrotas, con un balance de 11 goles a favor y 13 en contra. Es más, los blanquiazules son penúltimos y si este domingo no derrotan a Saprissa (11 a. m., en el Fello Meza), prácticamente que se derrumban sus opciones de clasificar en el Apertura 2022.

Los propios jugadores de los centenarios tienen muy claro que deben darle una mano a su timonel, o de lo contrario sería complejo que siga en el cargo.

“Géiner ha hecho una buena labor, nosotros confiamos mucho en él y de igual forma él confía mucho en el equipo que armó. Sin embargo, esto es de resultados y hay que pensar en sacar el partido del domingo para ayudarlo a él y que nosotros como futbolistas lo respaldemos. La única forma de lograrlo es jugar bien y ganar”, comentó Allen Guevara, capitán de los brumosos.