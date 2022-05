Géiner Segura borró uno de sus pendientes y le dio al Cartaginés una calma extraña

A Géiner Segura se le reconocía por ser un técnico trabajador, que armaba equipos ordenados, de buen juego y que con poco podía obtener mucho, es más, hasta se le destacó como pieza importante en el título 30 de Alajuelense, como asistente. Sin embargo, sobre él pesaba que nunca había clasificado a un club siendo entrenador y también cargaba con ese factor adicional de quitarle la angustia a Cartaginés de llegar siempre a la última fecha sufriendo y dependiendo de los demás.

[ Allen Guevara encontró en Cartaginés lo que Alajuelense ya no le daba para llegar a la Selección a sus 33 años ]

En su segundo campeonato completo con los brumosos (tercero en total) finalmente se quitó todos estos pesos, no solo se metió por primera vez a semifinales como estratega, sino que a los blanquiazules hasta les sobró una jornada para estar en la fiesta grande y en sus manos está que finalicen en el segundo lugar y puedan también avanzar a la Liga de Concacaf. La visita a Jicaral, el domingo a las 3 p. m., en la fecha 22 del Clausura 2022 es la clave.

Segura reveló que pasó momentos difíciles en la temporada con los centenarios, reconoció que disfruta mucho este momento dulce que atraviesa en su carrera, ya que con San Carlos y Guadalupe no había dado el paso a semis y siempre se quedó con el sinsabor. Eso sí, está ilusionado y quiere más, al igual que la afición del conjunto de la Vieja Metrópoli.

Es la primera vez que clasifica a un equipo siendo el entrenador, ¿a qué le sabe este boleto, porque en el mismo Cartaginés pasó momentos muy complejos y avanzó sin tantos sustos?

La verdad que no ha sido fácil en mi carrera. Donde he estado he tratado de lograr los objetivos y esta es la primera vez que clasifico a un equipo. Lo más importante es no llegar a esa última fecha dependiendo de otros y reconozco el esfuerzo de los muchachos, de todos los que están el club y se esfuerzan para aportar.

”Nos hemos levantado cuando nos hemos caído, el proceso no ha sido fácil y lo más importante es que logramos una de las metas que teníamos y ahora queremos más. En el fútbol hay que disfrutar los momentos, no me ha sido sencillo llegar hasta acá, pero la constancia ha pesado y disfruto mucho, pero a mi manera”.

Géiner Segura tiene al Cartaginés en el segundo lugar del Torneo de Clausura 2022 y clasificado a las semifinales. El timonel quiere más de su equipo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se vive llegar a una semifinal y meter a un Cartaginés en el que su afición se ilusiona mucho y ahora tan siquiera tuvieron que sufrir al final?

Digo que lo disfruto porque hemos logrado los objetivos de una manera diferente en este club. Los procesos siempre son muy difíciles, es parte del torneo y nos ha costado muchísimo amarrar la clasificación, así que siempre se vive con esa tensión. Ahora logramos algo distinto, aún queda más y hay que reconocer el esfuerzo de todas las personas en el club, desde el que cuida el estadio, la cancha y todos en general.

¿Cómo califica el trabajo del equipo en el torneo?

A nivel general esto es por objetivos y metas que nos hemos planteado. Estuvimos todo el campeonato en zona de clasificación, queríamos el primer lugar y no pudimos, pero ahora buscamos amarrar el segundo y quedar de terceros en la general por lo de Concacaf. El torneo ha sido competitivo, se están jugando muchas cosas y vamos a cuidar lo que tenemos.

”En la historia nos ha costado muchísimo, ha tocado esperar resultados hasta la última jornada, pero ahora queríamos clasificar lo más rápido posible, se logró y tenemos la posibilidad de luchar por más.

[ Kevin Briceño revela el calvario que sufrió por una mala praxis ]

Se le exigía como mínimo clasificar y lo logró, ¿ahora es fundamental cerrar bien?

Debemos luchar hasta el final por el segundo lugar, tenemos la opción y lo haremos. De los muñecos y todo eso, pues siempre he dicho que aparecen a cada rato acá, pero me concentro en el trabajo y logramos el objetivo de clasificar. Tuvimos muchos altibajos, pero este equipo se mantuvo por su esfuerzo, porque nadie nos regaló nada.

De cara a las semifinales, ¿qué aprendió cuando estuvo en Alajuelense y disputó las semifinales, la final y ganó el título como asistente?

Uno a través del tiempo va agarrando experiencia en muchas etapas. Ahorita me enfoco en que debemos cerrar bien, aún tenemos objetivos por lograr y debemos concentrarnos en esto. Siempre he creído que se aprende de todo, en la Liga tuve muchas enseñanzas y así también en otros clubes. Vamos a esperar a que termine el torneo, ver en qué posición finalizamos y luego analizaremos lo que viene.

¿Qué tan importante es amarrar el tercer lugar en la tabla general, que podría darle el boleto a la Liga de Concacaf al Cartaginés?

Es uno de nuestros objetivos. Cartaginés debe acostumbrarse a pelear por todo. La primera meta era lograr la clasificación lo más rápido posible y ambicionamos más, como el segundo lugar y esto de la Concacaf, que lo importante es que depende de nosotros y vamos a luchar por esto. Estoy muy agradecido con los muchachos por el esfuerzo, todo lo que ha logrado y no ha sido fácil.

¿Qué hará en el parón del torneo?

Me voy a concentrar en lo que falta, que es un partido y luego veremos durante el parón en qué fallamos y buscaremos mejorar, porque somos muy autocríticos. Hablar de lo que viene a futuro no tiene sentido, porque nos queda un juego muy importante que es el de Jicaral.

¿Cómo califica el llamado de Allen Guevara a la Selección?

Es un premio al esfuerzo, el compromiso y la entrega de él. Es parte de la felicidad que tengo, porque cuando llegué acá tuve una conversación aparte con él, le dije que tenía todas las condiciones y que con esfuerzo podía lograr grandes cosas. Además, hay una motivación en el club, porque tenemos dos seleccionados, podríamos tener más, y esto significa que nos están viendo.

Marcel Hernández tiene cuatro amarillas y Kevin Briceño no está al 100. ¿Cuidará a algunos jugadores que están en estas condiciones?

Estamos analizando muchas cosas. Independientemente de a quiénes utilicemos, vamos a salir a ganar. Nos estamos jugando cosas importantes, vamos a hacer lo humanamente posible y lucharemos hasta el final por nuestros objetivos.

”Con lo de Briceño, él hizo un gran esfuerzo y estamos muy agradecidos, porque no está al 100% y viene en una fase de recuperación. Cuando veo este tipo de compromisos me deja muy satisfecho, porque refleja que acá todos quieren aportar y sumar”.