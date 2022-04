Géiner Segura acepta reclamo de presidente de Cartaginés y ve como obligación frenar a Alajuelense

El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, no titubeó en cuestionar el rendimiento de su equipo en un Torneo de Clausura en el que si bien los brumosos son segundos, han dejado puntos importantes en el camino como ante San Carlos y Jicaral en el Fello Meza, duelos en los que fallaron un penal en los últimos minutos. Lejos de entrar en confrontaciones con el jerarca, el técnico Géiner Segura reconoció que las críticas de Vargas son acertadas y están en deuda.

Ante este panorama, a los blanquiazules se les presenta un partido crucial ante Alajuelense, el próximo domingo a las 11 a. m., en el Fello Meza, en el que se pueden poner a un punto del líder o ver como se les aleja la Liga y de paso poner en riesgo su puesto entre los cuatro mejores. Es por esto que Segura aceptó que no tienen margen de error, pese a que incluso el rival llega con más descanso y con un presente mejor.

Más allá de los buenos resultados que ha tenido hasta ahora, ¿concuerda con el presidente del club al señalar que Cartaginés aún está en deuda?

A como ha estado el torneo, concuerdo con el presidente de que deberíamos tener algunos puntos más. Dejamos ir la posibilidad que tuvimos en dos juegos (empates ante San Carlos y Jicaral tras fallar un penal en ambos al final) y no podemos decir que no estamos en deuda. Merecíamos unos puntos más, pero lamentablemente esto no es de merecer, hay que ganar en la cancha y dimos la ventaja.

”Sin embargo, estamos en la posición en la que aún podemos pelear por muchas cosas y también debemos cuidar muchas más. El primer objetivo es estar en zona de clasificación, debemos estar ahí entre los cuatro y ver partido a partido las posibilidades que tengamos para pelear por algo más”.

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, tiene a su equipo en el segundo lugar del Torneo de Clausura 2022, pero cuatro rivales, entre ellos Herediano, lo siguen muy de cerca. (John Durán)

¿Ve el partido ante Alajuelense como la última oportunidad de ser líder o descartar esto?

Tenemos que pelear hasta el último partido. Las posibilidades las vamos a ver juego a juego y esto es lo que nos va a dictar para qué estamos, ya sea por el primer lugar o para otra cosa. De igual forma, es una obligación clasificar, lo tenemos claro.

¿Están obligados a sacar los cuatro partidos que le quedan en casa?

No son solo los cuatro partidos en casa, sino que debemos de luchar por todos los partidos que nos faltan. En casa es una obligación siempre, pero fuera debemos de salir a buscar más y acostumbrarnos a ganar.

En un torneo tan exigente en lo físico, ¿Alajuelense llega en ventaja luego de rotar y dar descanso a jugadores en el último partido que tuvo, algo que Cartaginés no ha podido hacer?

Alajuelense supo refrescar y manejar algunas cargas en su último partido por el resultado que sacó y nosotros no hemos tenido esa posibilidad, porque los marcadores han sido cerrados y no se nos ha abierto esa opción. Al no contar con algo así como el rival, lo que debemos hacer es tratar de recuperar muy bien a los muchachos y si alguien no está al 100%, entrará otro que debe hacerlo bien. Hablamos con los muchachos para que den el máximo y de nuestra parte cuidamos todos los detalles extracancha. Ahora lo que más me preocupa es no tener lesionados, porque esta seguidilla es complicada para todos.

¿Cómo está su equipo anímicamente?

El equipo está muy bien anímicamente. En el último partido ante Sporting queríamos la victoria, pero aunque no se dio hicimos cosas muy buenas. Sabemos que debemos mejorar y estamos conscientes de lo que nos jugamos. Estamos motivados, nos tocó un partido durísimo el miércoles, pero el equipo está con mucha hambre. Enfrentamos a un gran rival el domingo y sabemos que el estadio estará lleno, ojalá que nuestra afición sea mayoría para sacar el resultado.

¿Cómo controlar el ataque de Alajuelense

Creemos que tenemos armas para defender y también atacar. Hay detalles que hay que cuidar y otros que debemos mantener. Queremos que ellos se ocupen de nosotros y tener esa eficacia que hemos presentado hasta ahora.

A Alajuelense se le complican los partidos cuando le anotan primero, ¿será clave marcarles antes, según su plan?

Después del partido puedo explicar lo que queremos ante Alajuelense, antes no porque no es el momento. Lo que puedo decir que cuando uno golpea primero maneja mucho más el partido. Igual, hemos pegado primero ante ciertos rivales y ante otros llegamos desde atrás con una buena respuesta. Al final, lo que importa es estar concentrados en los 90 minutos, para sacar el resultado que necesitamos.