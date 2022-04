Presidente del Cartaginés muestra su lado más exigente y le reclama a su propio equipo

Si hay algo que caracteriza al presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, es que no se guarda lo que piensa, tampoco recurre a frases políticamente correctas y nadie puede dudar que es exigente, incluso, va de frente hasta con su propio equipo. Si alguien lo duda, basta con conocer su sentir del momento que viven los brumosos: “Cartaginés me ha quedado debiendo”.

[ Cartaginés ideó plan para potenciar don goleador de Marcel Hernández ]

Vargas insiste y se planta ante cualquiera que le refute que esta versión de los blanquiazules no tiene lo necesario para pelear por el título, a su parecer el plantel que armó no solo está obligado a clasificar, sino que sí o sí debe apuntar al liderato y al título.

Es por esto, que pese a estar en la parte alta, el malestar del dirigente viene por la irregularidad de un club que es capaz de sacar grandes resultados, como el gane 3 a 1 ante Saprissa en la fecha 14, pero también puede derrumbarse y salir goleado por Pérez Zeledón 3 a 0, tal y como sucedió en la jornada 13.

“Este Cartaginés no ha sido sólido, porque hemos tenido momentos muy buenos en el campeonato, fuimos a Saprissa a ganar 4 a 2, hicimos un gran partido ante Alajuelense y hemos sacado juegos muy buenos, pero también hemos hecho unos muy malos. No le quiero faltar el respeto a nadie, pero por ejemplo, no podemos perder 3 a 0 ante Pérez Zeledón si es que queremos pelear por el campeonato y también tuvimos un juego con Grecia malísimo. Si llegamos así a las etapas finales, un partido malo nos saca del campeonato”, comentó previo al duelo con los morados con los medios de comunicación.

Leonardo Vargas tiene tres años al frente de Cartaginés como presidente y máximo accionista. Luego de estabilizar al equipo, ahora busca resultados deportivos. (Rafael Pacheco Granados)

Así mismo, agregó: “Constantemente hablo con Géiner, los jugadores están bien y la institución también está bien. No entiendo la verdad por qué Cartaginés no es un equipo sólido hasta ahora, en realidad deberíamos tener seis o siete puntos más fácilmente, pero hemos fallado. No estoy contento con el Cartaginés, pese a que en la tabla estamos bien, igual creo que este Cartaginés me ha quedado debiendo. Tengo que luchar contra esto, porque históricamente es lo que no le ha permitido al club tener los resultados que debería y yo no soy conformista”.

Vargas apenas tiene tres años al frente de los blanquiazules como jerarca y máximo accionista. Los de la Vieja Metrópoli están en el sexto torneo completo con el dirigente a la cabeza y hasta ahora solo clasificaron en dos.

El dueño del club ya logró estabilizar las finanzas, le cambió la cara al equipo con inversión y refuerzos, es más hasta construyó un gimnasio nuevo, un comedor para los futbolistas y acabó con todos los problemas de atrasos salariales. Es por esto que ahora considera que es momento de que lleguen los resultados deportivos y es lo que le ha transmitido al técnico Géiner Segura y el plantel.

[ Castigo de Marcel Hernández a Saprissa no es fácil de explicar ]

“No analizo a Cartaginés a partir de lo que se diga, sino que veo el trabajo que hacemos. Pese a que en la tabla estamos bien, igual creo que este Cartaginés me ha quedado debiendo, porque el equipo que armamos aún le falta y no somos sólidos. No es un equipo al que uno llega con tranquilidad a verlo y muchas veces no sé qué esperar y la forma en la que se van dando los partidos me tiene bastante disconforme y lo he hablado con el cuerpo técnico. Si llegamos a las etapas finales en esta situación, no vamos a tener opción de ir por el campeonato y este equipo se armó para ir por el título”, detalló.

De seguido reiteró: “No podemos ser conformistas, una de nuestras metas es ser primero y no creo que me engañe al decir que Cartaginés está para pelear por el primer lugar. Deberíamos ser más sólidos y tener esos puntos más que digo, para estar luchando más todavía por ese primer lugar. Estoy convencido de que Cartaginés tiene un gran equipo y armamos un plantel para pelear el campeonato”.

El presidente descartó que el parón del torneo les afectara, ya que es igual para todos. A su parecer, se han dado errores individuales de sus figuras y también del entrenador, por lo mismo, habló con Segura y le hizo ver ciertas situaciones. Todo lo que piensa lo sabe el timonel y por lo mismo, no tiene problemas en revelarlo.

Casos de Ronaldo, Chacón y Marcel

Hay tres grandes temas que siempre debe aclarar el presidente de Cartaginés Leonardo Vargas: renovación de Daniel Chacón, extensión de contrato de Ronaldo Araya y continuidad de Marcel Hernández.

Chacón y Ronaldo terminan contrato al finalizar el Torneo de Clausura 2022 y Vargas hace hasta lo imposible para retenerlos o que si se da una salida sea al exterior. La competencia es fuerte, ya que clubes del medio local también intentar dejarse a estos juveniles.

“Con Ronaldo y Daniel hemos hecho el trabajo y tanto mi hijo como yo hemos hablado con los que tenemos que hablar. Hay un 75% de posibilidades de que estos dos futbolistas sigan con nosotros y esperemos que en estos días terminemos con ese 25% que falta. Hemos hecho el esfuerzo, tienen buenas ofertas del Cartaginés en la mesa, se ha realizado lo humanamente posible y lo que está al alcance del club para que continúen”, dijo Vargas.

Por su parte, la situación de Marcel es distinta y pese a que el préstamo que firmaron los brumosos con Alajuelense (dueño de la ficha hasta diciembre del 2022) vence al finalizar el 2022, aunque hay una cláusula para que el delantero se marche al exterior a mitad de año.

“Marcel tiene un préstamo por dos torneos con Cartaginés, pero ya para el próximo campeonato puede salir del país y esa posibilidad está abierta. Marcel se merece la oportunidad de salir de Costa Rica y militar en otro fútbol, aunque creo que si se mantiene en el país seguirá con nosotros. Igual, mientras que no se firmen las cosas todo está ahí y hay que ver qué pasa”, finalizó el dirigente.