Cartaginés ideó plan para potenciar don goleador de Marcel Hernández

El área es su hábitat natural, en este lugar es un verdadero depredador y si alguien lo duda, tiene 85 goles en 151 partidos en Costa Rica que dejan en silencio a cualquier crítico. Sin embargo, paradójicamente Marcel Hernández se ha visto obligado a salir de su zona de confort para atraer a sus presas y luego castigar como acostumbra; un seguimiento minucioso de La Nación en el duelo ante Saprissa así lo evidenció (gane 3 a 1 de Cartaginés).

[ Castigo de Marcel Hernández a Saprissa no es fácil de explicar ]

Posiblemente usted, como muchos otros que no estuvieron en el Fello Meza, valoraron que Marcel no tenía su mejor partido y casi no pesaba hasta que se destapó con el doblete (14 dianas en su historial ante la S), pero lo que no muestra la televisión es justo lo que le presentamos.

Vamos directo a los números frente a los morados para entender mejor: ante la S tocó la pelota 27 veces y aunque cueste creerlo, 22 de ellas fueron fuera del área (10 en el centro y 12 en los costados). Es decir que aunque solo tocó cinco balones en el área, dos de ellos terminaron en el fondo de las redes, mientras que de los otros tres, uno fue un pase para anotar que desperdició Dylan Flores, otro fue un remate que le sacaron de la línea y el último fue un disparo de cabeza que pasó muy cerca del vertical derecho.

Luego de casi cuatro años en suelo tico, todos los rivales conocen a la perfección las virtudes y los puntos débiles de Hernández; por lo mismo le asignan marcas personales, lo dobletean y lo obligan a jugar de espaldas al arco. Es más, hasta se llegó a cuestionar si los equipos se vuelven predecibles con el cubano en cancha, ya que al menos en Cartaginés siempre juegan para él. No obstante, Géiner Segura ideó un plan y el técnico sí lo sabe usar y sí le saca provecho al isleño, quien volvió a la Vieja Metrópoli a préstamo, tras ser descartado por Alajuelense.

Números de Marcel Hernández ante Saprissa:

Detalle Primer Tiempo Segundo Tiempo Total Toques de balón 11 16 27 Duelos ganados 4 8 12 Duelos perdidos 3 3 6 Remates directos 1 3 4 Remates desviados 0 1 1 Faltas recibidas 3 2 5 Faltas cometidas 2 1 3

¿Qué hace Segura para que su goleador acumule seis tantos, llegara a 14 en su historia contra el Monstruo y esté a solo tres dianas de igualar a Josef Miso como el mejor anotador extranjero?

Obviamente que es más sencillo de explicar que de ejecutar y las claves son: Hernández ocupa el rol de centro delantero, pero en el partido no se desempeña como tal, sino que tiene la libertad de bajar a la media cancha para jalar marcas y distraer, también puede ir a los costados y el movimiento natural es que uno de los volantes ocupe el espacio de “9″ cuando esto pasa. Así mismo, la orden para Allen Guevara, Jeikel Venegas, Ronaldo Araya y Dylan Flores (más regulares en la estelar) es que una vez que buscan a Hernández para pivotear lo deben acuerpar rápido y atacar los espacios para tomar mal parada a la zaga y luego definir ellos o buscar al isleño.

Otro aspecto clave es que Michael Barrantes, en el puesto de lanzador, tiene la orden de buscar al cubano al espacio y enviarle balones a la zona en la que se mueva. No es ningún descubrimiento afirmar que el ariete fue creativo en sus inicios, así que tiene la movilidad y la capacidad para distribuir la esférica, al igual que cuenta con muy buen regate y se impone en el juego aéreo, por lo mismo le envían centros constantemente.

Marcel Hernández ya le marcó tres goles a Saprissa en el Torneo de Clausura 2022, uno en la Cueva en la fecha tres y dos en el Fello Meza en la jornada 14. En total el cubano tiene 14 tantos en su historia ante los morados. (JOHN DURAN)

Frente al Monstruo plasmó todo esto con 10 duelos ganados, cuatro remates directos y sacó cinco faltas. Todo esto pese a que como mencionamos antes, el 81% de los balones que tocó fueron lejos del área.

Marcel más enfocado y disfrutando en juego

De la mano con toda la estrategia y los planes que diseña el técnico de Cartaginés, Géiner Segura, para potenciar a Marcel Hernández, también hay dos factores extra que tienen mucho peso y es que los brumosos quieren que su delantero disfrute y también lo ven mucho más enfocado, luego de quedar libre de los cargos por los que figuró como acusado.

[ Géiner Segura cuenta cuál es la clave con Marcel Hernández y cómo se gestó el triunfo sobre Saprissa ]

“Lo que se ve en la actualidad es ratificar lo que es Marcel en nuestro fútbol. Si logramos sacarle provecho es importante, pero lo más trascendental es complementar a Marcel con nuestras fortalezas. Nosotros lo que hacemos es tratar de que Marcel se sienta cómodo y que disfrute del juego, porque es del tipo de jugadores que deben disfrutar del fútbol. Eso sí, debo tener listas las maniobras para cuando perdemos la pelota”, dijo Segura.

El técnico reiteró que: “hacemos una serie de movimientos y maniobras para llevarle el balón al último tercio a Marcel, porque sabemos que él ahí es muy importante y entre más lleguemos ahí más posibilidades vamos a tener de que él siga marcando y que también aparezcan otros jugadores como Allen, Jeikel, Ronaldo o Dylan. Debemos tener listos planes, porque el rival marca hombre a hombre o en zona a Marcel y lo analizamos mucho para ver cómo le sacamos provecho con toda nuestra ofensiva”.

Para el estratega también hay un antes y un después del viaje de Hernández a Cuba para estar con su familia, tras cuatro años sin verlos. El delantero recibió un permiso del equipo para ir a su país y aunque se perdió un partido, hoy en día afirman notarlo más feliz y concentrado en sumar, al punto que ya tiene seis festejos en el certamen, es el goleador del torneo y está a solo tres de igualar los 88 de Josef Miso, que lo ubicarían como el mejor anotador extranjero de la historia.

“A Marcel lo conocí en la Liga. Con él lo que sucede es que si está concentrado en el fútbol, las cosas le van a salir. Vino con muy buena actitud, está enfocado en ser futbolista y es uno de los líderes del camerino, lo respetan mucho en el grupo y es porque está mentalizado en lo colectivo, no solo en lo individual. Viendo esto, le sacamos provecho en lo individual y lo grupal”, finalizó el timonel.