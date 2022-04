Géiner Segura cuenta cuál es la clave con Marcel Hernández y cómo se gestó el triunfo sobre Saprissa

Géiner Segura vivió con intensidad el duelo ante Saprissa. (JOHN DURAN)

¿Cuál es el análisis de la victoria ante Saprissa?

Esto es de los jugadores, ellos aportan lo que deben aportar. Lo más importante es que no cambien, tenemos una idea clara y el fútbol tiene estas cosas: cuando mejor jugábamos, pues nos anotaron. Analizar el partido es difícil, porque yo creo que en ese momento debimos estar arriba en el marcador. Al final jugar bien es hacer todas las fases del juego bien, siento que jugamos bien con el balón y en defensa, ante esto el juego se nos acomodó y esto nos permite ganar.

Estar en zona de clasificación es nuestra primera meta, falta mucho todavía porque vienen partidos muy bravos. Este torneo es muy competitivo y la localía está pesando mucho. Siempre se está jugando algo domingo a domingo.

¿Al Cartaginés le falta creérsela?

Es una energía que, le hace falta al Cartaginés... Por qué si el Cartaginés tiene seis fechas de no perder, no se dice otra cosa. Yo creo que el Cartaginés históricamente ha hecho cosas muy buenas, pero estamos tratando de trabajar en eso... Si Cartaginés está en primer lugar y todo el mundo está esperando que pierda... Esa es la noticia. En otros clubes no pasa eso, claro que sabemos que tenemos un peso muy grande, pero se han hecho cosas muy buenas. Nosotros tenemos que trabajar mucho y hay que cambiar la historia pesada.

El presidente Leonardo Vargas dijo en la previa que no estaba satisfecho con el Cartaginés. ¿Era clave esa victoria?

Lógicamente él tiene su opinión, nosotros tenemos exigencias y debemos cumplirlas. Estamos en un partido importante, contra un rival importante y estamos en buena posición. Nos gustaría estar a 10 puntos, 15 puntos arriba y decir ahorita: ‘Estamos clasificados’, pero este torneo está siendo fuerte. Si usted ve los juegos son de mucho trabajo. Nadie se imaginaba un 3 a 1 contra Saprissa, tratamos de cumplir expectativas y queremos dar más siempre.

¿Por qué cree que el torneo está siendo tan irregular?

Está pasando que la localía está pesando demasiado. Es muy difícil pedir mucha regularidad porque nos estamos jugando mucho. Hay que darle mérito a los otros técnicos y otros clubes porque todo el mundo se saca puntos. Ahorita queremos que un equipo esté a 15 puntos, pero es más interesante estar a dos puntos y nosotros en la siguiente fecha tenemos que defender lo que logramos hoy. Nosotros queremos ganar siempre, como todos los equipos, pero en este torneo ha costado encontrar esa regularidad. Acá lo que queda es estar muy atentos porque el cierre será muy bravo.

¿Se quitó presión al vencer a Saprissa?

Nosotros ganando igual tenemos presión independientemente del rival. Este era un partido importante por lo que significan Saprissa y Cartaginés, además de que no podíamos perder, porque veníamos de ceder, pero acá siempre es igual. Ahora debemos buscar salir adelante contra Sporting. Siempre planificamos para ganar, ninguno de nosotros planifica para perder.

¿Siente que volvió la mejor versión de Marcel?

Es ratificar lo que es Marcel en nuestro fútbol. Si logramos sacarle provecho es importante, pero lo más trascendental es complementar a Marcel con nuestras fortalezas. Nosotros debemos también resolver sin Marcel.

A Marcel yo lo conocí en la Liga. Con él lo que sucede es que si está concentrado en el fútbol, las cosas le van a salir.

¿Podría explicar el movimiento táctico que hizo para conseguir la remontada?

A veces tratamos de hacer maniobras por nuestras características, podemos hacer maniobras y pasar de una a otra lo antes posible. Hemos trabajado también cuando marcamos, en este torneo estamos haciendo goles y debemos defender esas ventajas que conseguimos.

Nosotros hemos venido de menos a más, eso es bueno. Algunas veces no hemos jugado bien, sobre todo defensivamente, pero hoy contra Saprissa no estaba feliz del todo, porque si ves el juego, no es de merecer, pero Cartaginés había hecho todo para ir ganando el encuentro. En una jugada aislada Saprissa me hizo el gol, entonces entramos al camerino y les dijimos: ‘Salgamos a seguir haciendo lo que hacíamos, no dudemos’.

¿Qué sucedió con los aficionados a los que les pidió disculpas por una botella que usted tiró sin intención?

Nunca quise que la botella se fuera ahí, pero la botella se levantó y me disculpé. Me hubiera dolido mucho que una actitud mía le hubiera hecho daño a alguien, me hubiera dolido mucho que hubiera pasado algo. No pasará otra vez.