El negocio de Cartaginés ante Sporting FC no fue del todo rentable

Cartaginés no perdió, sumó fuera de casa y se repuso tras estar dos veces abajo en el marcador ante el Sporting FC y aunque tiene su mérito, la realidad es que el negocio que firmó en el Ernesto Rohrmoser no fue nada rentable. Es más, si se ve con detenimiento lo que pasó en la tabla luego del 2 a 2, el resultado golpea más de lo que alienta a los blanquiazules.

El defensor de Sporting FC Joaquín Aguirre (izquierda) siguió de cerca al delantero de Cartaginés Marcel Hernández (derecha), pero aún así no evitó que el brumoso anotara. (Cartaginés)

No es que se le quiera criticar de más a los centenarios, sino que es muy simple de explicar por qué no le da ningún rédito la igualdad: antes de la jornada 15 del Clausura 2022 tenía a Alajuelense a dos puntos y ahora el líder está cuatro arriba, así mismo, tres rivales se le pusieron a solo dos unidades (Sporting, Guadalupe y San Carlos con 23) e incluso, Herediano ya está a solo tres del conjunto de la Vieja Metrópoli.

Como si no fuera suficiente, los dirigidos por Géiner Segura perdieron por roja directa a William Quirós, quien es uno de sus pilares en la zaga, pero ahora no estará para medirse a Alajuelense, el próximo domingo en el Fello Meza, en un duelo trascendental y que definirá si la Liga se va en solitario y amarra la cima, o si Segura y los suyos podrán seguirle los pasos al líder y pelear hasta el final.

Los propios futbolistas del Cartaginés tenían claro que luego de ganarle a Saprissa el fin de semana anterior, no podían caer y realmente dieron un buen juego, esto no se les puede criticar, no obstante, el resultado no es del todo positivo.

“Sabíamos que el partido era muy complicado, pero se trabajó hasta el final. Tuvimos descuidos en la marca, pero igual vinimos de atrás y estuvimos cerca de salir con el gane. Al final, lo importante también era no perder. El equipo está bien, se mantiene la solidez que queremos y ahora se nos viene un partido más difícil... Dependemos de nosotros, el partido más próximo es el más complejo, es el que queremos ganar y también vemos a Herediano, que sabemos lo que es”, dijo Allen Guevara.

En lo que respecta al Sporting, tampoco se dan por satisfechos. Si bien, se repusieron luego de verse dominados de inicio y de no tener control del partido en la inicial, tampoco aprovecharon que pegaron primero en el minuto seis, tras el tanto de Bryan López. Marcel Hernández marcó un golazo con una definición impecable en el 22′, pero los locales golpearon de nuevo en el 28′, por intermedio de Dennis Castillo.

Parecía imposible que José Giacone y su grupo soportaran la ventaja, tomando en cuenta el buen desempeño de los visitantes, y así fue. Allen Guevara emparejó de cabeza en el 31′ y cuando todo hacía prever un juego igual de abierto en el complemento, las rojas de Quirós y de Lauro Cazal cambiaron todo el partido. Más allá de que los dos clubes buscaron, lo hicieron con más cautela y no lograron un tanto más.

“El empate no es malo por el tema de los expulsados. Estábamos obligados a ganar, pero el rival es muy bueno y aunque propusimos e intentamos, pues no se pudo salir con la victoria que tanto queríamos. Tenemos que preocuparnos por nosotros, sumar los punto que necesitamos y si Herediano viene bien, es cosa de ellos, pero de nuestra parte no podemos dejar de hacer lo que ocupamos”, comentó Róger Rojas.

Ficha del juego:

- Sporting FC: 2

Titulares: Adonis Pineda, Dennis Castillo, Joaquín Aguirre, Jaikel Medina, Cristopher Meneses, Harry Rojas, Luis Flores, Rándall Azofeifa, Bryan López, Bryan Vega y Lauro Cazal. DT. José Giacone.

Cambios: Róger Rojas (López, al 56′), Giovanni Clunie (Vega, al 70′) y Berny Burke (H. Rojas, al 70′).

- Cartaginés: 2

Titulares: Kevin Briceño, Daniel Chacón, William Quirós, José Luis Quirós, Carlos Barahona, Michael Barrantes, Víctor Murillo, Dylan Flores, Jeikel Venegas, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: José Gabriel Vargas (Flores, al 65′), Byron Bonilla (Murillo, al 68′) y Mauricio Montero (Barrantes, al 78′).

Goles: 1-0 (6′): López (balón suelto). 1-1 (22′): Hernández (Murillo). 2-1 (28′): Castillo (Azofeifa). 2-2 (31′): Guevara (balón suelto). Rojas: W. Quirós (42′), Cazal (42′) y Burke (doble amarilla, al 90′). Árbitros: Henry Bejarano con Enmanuel Alvarado, Douglas Zúñiga y William Mattus. Estadio: Ernesto Rohrmoser, 8:15 p. m.