Futuro de Aarón Suárez depende del talento y no de la estatura, cree técnico de Alajuelense

Aarón Suárez ha sido uno de los jugadores más regulares de Alajuelense. El volante mide 1,65 metros. (alonso tenorio)

Entrenamiento a entrenamiento y partido a partido, Aarón Suárez le demuestra a Alajuelense que tiene ganas y buen fútbol. Jugaba con Andrés Carevic, también con Luis Marín y ahora con Albert Rudé.

Según las estadísticas de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), en lo que va del torneo, Suárez contabiliza 985 minutos en 16 partidos, de los cuales, en doce salió como titular.

Registra tres goles y dos asistencias. Además, tiene 18 disparos totales, ocho fueron a portería. Recibió 12 faltas y cometió 13.

Sin importar quien juegue, Suárez tiene facilidad de entendimiento con cualquiera de sus compañeros. Es creativo y se proyecta al ataque.

Después de que Alajuelense le ganó a Guanacasteca por 4 a 1, Albert Rudé recibió una consulta en la rueda de prensa sobre Suárez, alusiva a que si la estatura de Suárez (1,65 metros) podría ser un obstáculo para que él se proyecte al fútbol internacional.

“Yo viví muy de cerca la época de Pep Guardiola en el Barcelona cuando habían muchos jugadores que eran de talla pequeña y de un gran dinamismo y ese Barcelona era increíble, entonces yo creo que ahí se rompió un poco de decir que los jugadores tienen que ser grandes, fuertes y veloces”, respondió Rudé.

El técnico liguista también detalló que el fútbol se puede jugar de muchas formas.

“Nosotros tenemos jugadores de gran talla y de potencia, con gran calidad y jugadores más pequeñitos, de versatilidad, que te dan otras cosas y creo que es importante entender qué relaciones quieres en el juego”, citó.

Y agregó: “Quién pones al lado de quién, por qué y qué interacciones te da esto y tener esa riqueza es la clave, ni todos pequeños y versátiles, ni todos muy grandes y fuertes. Saber escoger bien y juntarlos donde toca y cuando toca creo que es una cosa muy importante”.

Sueño pendiente. Después de ese encuentro, en el que Suárez anotó, el volante de 19 años comentó que en Alajuelense hay una competencia muy sana y que eso les ayuda bastante para seguir mejorando.

“Cada día me siento mejor, con más confianza en mí mismo, con los compañeros, con el cuerpo técnico y eso creo que juega un papel muy importante a la hora del partido”, indicó en declaraciones a Radio Columbia.

Suárez reseñó también que Rudé busca intensidad y que eso le agrada.

Aarón Suárez ha marcado tres goles en lo que va del torneo. (alonso tenorio)

“Me atrae mucho la bola, porque me gusta siempre tener la bola, pero eso creo que es bueno y me ayuda bastante en mi juego”.

Él puede desempeñarse por fuera, tirado a la banda, o centralizado y confiesa que le agrada más la segunda opción, porque es su posición natural, en la que siempre ha jugado.

“Ahorita en la hora del ataque, el profesor me utiliza por dentro y a la hora de la defensa por fuera, haciendo una línea de cuatro en el medio y creo que me he adaptado bien a la idea del profe y eso me ha ayudado bastante”, reveló.

Suárez ha estado en todos los procesos de selecciones menores y anhela su primer llamado a la Mayor.

“Ahora al estar en el primer equipo a eso se aspira y más cuando uno tiene más minutos y tiene buenas actuaciones, siempre se aspira a buscar un campo en la Selección porque creo que todo jugador desea estar ahí y ese es mi sueño, mi meta, así como tengo muchas más, pero ese es uno de mis mayores anhelos”, subrayó el mediocampista.

Alajuelense visitará este miércoles a Grecia, a las 2 p. m., en el Allen Riggioni.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.