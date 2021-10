Alajuelense retoma su mística ofensiva y efectiva para entrar de nuevo en la pelea

Alajuelense consiguió un triunfo valioso para sus aspiraciones y en el que Gabriel Torres, Aarón Suárez y Alex López le anotaron a Guanacasteca. (alonso tenorio)

¿A qué juega la Liga? Esa pregunta que atormentaba a la afición rojinegra al ver a su equipo con un comportamiento muy distinto al acostumbrado en torneos pasados comienza a esfumarse.

Es justo lo que quería Albert Rudé, cuando dijo que lo midieran por cómo se comportaba el equipo en la cancha y por los resultados, más allá de que si él tiene experiencia o no.

Alajuelense retomó su mística, volvió a ser ese equipo que generaba muchas ocasiones de peligro y que conseguía anotar sin mayores problemas.

La Liga venció 4 a 1 a Guanacasteca en el Estadio Alejandro Morera Soto, volvió a su estilo ofensivo y efectivo para meterse de nuevo en la pelea.

En realidad, fueron pocos días los que los manudos estuvieron fuera de zona de clasificación. Desalojaron la quinta casilla de la tabla y en este momento son segundos, con 28 unidades, a cuatro puntos del líder, Herediano.

Atractivo. Desde el pitazo inicial, el partido entre Alajuelense y Guanacasteca tenía nota alta, con dos equipos que corrían, sudaban y intentaban.

Se vio una Liga con dinámica y con ganas, que genera muchos pases, busca velocidad y ataca con ímpetu.

Es el equipo ofensivo que la semana anterior no había podido ante el cerrojo florense, pero que esta vez, mostró pinceladas distintas.

Rudé tuvo una semana entera de trabajo por primera vez con el grueso de su plantilla y existía la incertidumbre de cómo plantearía al equipo.

Una de sus primeras decisiones fue dejar en la suplencia al cubano Marcel Hernández. El español optó por alinear al panameño Gabriel Torres en punta de ataque, acompañado por Johan Venegas y por Andrés Gómez.

Su determinación fue correcta, pues el juego le dio la razón. El canalero fue figura en el encuentro, con una anotación y una asistencia.

El tanto de ‘Gabygol’ fue muy vistoso, porque recibió, enganchó, hizo una pequeña diagonal hacia adentro con la pierna izquierda, y concretó un remate tan fuerte que pegó en el palo y entró.

Gabriel Torres fue figura contra la ADG. (alonso tenorio)

Fue un golazo en el minuto 12, después de varios intentos. Pero a la vez, ese dardo hizo que Guanacasteca también se soltara a jugar.

Al final, el que no arriesga, no gana. Y si no lo consigue, pues que no sea con un planteamiento mezquino como una oda al aburrimiento, sino con un espectáculo digno de ver.

Con jugadores como Nextaly Rodríguez, Josimar Olivero, Joseph Bolaños y Anthony Contreras, la ADG tenía argumentos para jugarle de tú a tú a la Liga. Así lo entendió Luis Fallas y así lo hicieron sus pupilos.

La primera insinuación fue un disparo de Olivero que intentó sorprender a Leonel Moreira en el minuto 20 y luego se produjo un cabezazo de Rodríguez que el arquero manudo atrapó sin problemas.

Alajuelense seguía en lo suyo, dando la impresión de que la orden era atacar sin importar posiciones, pero no descuidando la defensa. Eso explica las llegadas de Daniel Arreola con remates de media distancia.

Aarón Suárez es un punto importante en el juego de Alajuelense. El volante tiene gol. (alonso tenorio)

El segundo gol manudo cayó en el minuto 37 en una jugada muy elaborada, que nació desde atrás, con una seguidilla de pases y que surtió efecto luego de que un esforzado Johan Venegas le dio el balón al panameño y él generó el pase para que el talentoso Aarón Suárez definiera.

Aunque la Liga era más, por posesión y por llegadas, Guanacasteca había hecho méritos también para no ir perdiendo por 2 a 0.

Su recompensa fue meterse en el partido de nuevo, antes del descanso, con un gol de Joseph Bolaños. José Salvatierra iba a su marca, pero llegó a destiempo, la barrida no funcionó y para el arranque del complemento, el carrilero fue sustituido por Fernán Faerron.

Ese tanto de Guanacasteca obligaba a la Liga a seguir con intensidad para buscar ese anhelado gane que pusiera al equipo de nuevo en zona de clasificación, pero a la vez le inyectaba ímpetu a los visitantes.

La ADG se metió en problemas, al quedarse con uno menos, con la expulsión de Kendrick Enríquez; mientras, Gabriel Torres seguía siendo un tormento con su juego potente y veloz.

En el minuto 64 hubo una mano clara en el área de Jeyland Mitchel que Torres reclamaba como penal, pero que Adrián Chinchilla omitió.

Johan Venegas también se animó a rematar, pero estrelló la pelota en el palo. La Liga quería el tercer gol, ese tanto que le permitiera amarrar la victoria y lo consiguió.

Lo hizo por intermedio del arquitecto de su juego, el hondureño Alex López, que al recibir el balón en el borde del área no lo pensó mucho, tiró al primer palo y anotó en el minuto 71.

Alex López también anotó. El catracho fue titular por primera vez con Albert Rudé. (alonso tenorio)

Hubo otro gol más. Esta vez en pelota quieta. Bernald Alfaro cobró un tiro de esquina, Giancarlo González cabeceó y Marcel Hernández metió su botín para conseguir el cuarto dardo.

Marcel Hernández entró de cambio y anotó. (alonso tenorio)

Ya en cierre, la ADG perdió otra pieza, con la expulsión de Pedro Leal.

Alajuelense retomó su mística ofensiva, volvió a zona de clasificación y ahora es el equipo más goleador del torneo, con 33 anotaciones en 17 presentaciones.

Ficha del juego

4 Alajuelense

Leonel Moreira, Giancarlo González, Daniel Arreola, Ian Lawrence, José Salvatierra, Bernald Alfaro, Alex López, Andrés Gómez, Aarón Suárez, Johan Venegas y Gabriel Torres.

D.T.: Albert Rudé

Cambios: Fernán Faerron (Salvatierra, al 45′), Barlon Sequeira (Gómez, al 63′), Bryan Ruiz (Suárez, al 69′), Marcel Hernández (Torres, al 69′) y José Miguel Cubero (Alfaro, al 83′).

1 Guanacasteca

Antonio Torres, Shawn Johnson, Christian Reyes, Yeison Molina, Jeyland Mitchell, Diego Velásquez, Josimar Olivero, Kendrick Enríquez, Nextaly Rodríguez, Joseph Bolaños y Anthony Contreras.

D.T.: Luis Fallas

Cambios: Pedro Leal (Velásquez, al 66′), Edder Nelson (Johnson, al 66′) y Gederick Thorpe (Rodríguez, al 79′).

Goles: 1-0 (12′) Gabriel Torres, 2-0 (37′) Aarón Suárez (Torres), 2-1 (43′) Joseph Bolaños, 3-1 (71′) Alex López y 4-1 (83′) Marcel Hernández (González).

Árbitros: Adrián Chinchilla al centro, asistido por Osvaldo Luna y Víctor Robles.

Expulsados: Kendrick Enríquez y Pedro Leal.

Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela, 7 p. m.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.