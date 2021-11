Esteban Alvarado pasa la página a uno de sus momentos más amargos y advierte que viene lo mejor

El arquero Esteban Alvarado está de regreso; atrás quedaron cuatro meses de angustias, frustraciones e incertidumbre para el futbolista, quien se lesionó de su rodilla izquierda en julio durante la Copa Oro con la Selección y desde ese momento empezó el calvario para recuperarse.

Durante este largo periodo de inactividad se valoró operar al cancerbero o someterlo a diferentes tratamientos para tenerlo a punto, hasta que finalmente volvió a entrar a un terreno de juego este martes, con lo que de paso acabó con una serie de rumores que hasta lo ponían fuera de Herediano.

Alvarado descartó cualquier duda sobre su continuidad y lazó una advertencia, a sus 32 años dice sentirse mejor que nunca y por ende, a su parecer tiene mucho por dar.

“Estoy muy contento, me sentí muy bien. He estado un tiempo afuera haciendo la recuperación y ya me reintegré con el grupo de gran manera, así que espero agarrar el ritmo con el pasar de los días. A nivel personal lo más importante es retomar el ritmo, porque físicamente he tenido un avance muy importante y me siento muy bien”, señaló.

El cancerbero añadió que: “Estoy en una edad en la que creo que mis mejores años como portero están por venir. Tengo mucha experiencia y ahora tengo que apoyar, porque he estado mucho tiempo afuera. Ahorita el equipo está muy bien y yo estoy atento por si hay alguna oportunidad y así aportar si se me necesita”.

Si bien, Esteban ya realiza ejercicios con el resto de sus compañeros, aún debe ganar ritmo y ganar en confianza en el arco, por lo que el parón de más de dos semanas del Torneo de Apertura le ayudará en este proceso.

Eso sí, los florenses llevarán de a poco al meta, sabiendo que Bryan Segura les da seguridad y respondió cuando se le necesitó.

“Esteban está en periodo de readaptación, presenta una mejoría significativa, se le está trabajando más la masa muscular, para que tenga un poco más de fuerza, para que se cuente con una proyección en el tema articular, específicamente en la zona de las rodillas. Va a depender mucho del jugador. Se encuentra en gran forma y esto va a facilitar mucho la recuperación y la readaptación de él. No tenemos un tiempo estimado, pero esperamos que no sea mucho”, dijo Manuel Víquez, preparador físico del Team.