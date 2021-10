A Jeaustin Campos todo le salió bien, incluida la misteriosa apuesta con Jafet Soto

Con Jeaustin Campos, Herediano llegó a 36 puntos y ahora de nuevo tiene un colchón importante en la recta final. Los florenses se acercan a su propósito de ganar la fase regular.

Herediano es más líder que nunca, luego de que este domingo derrotó a Cartaginés en la Vieja Metrópoli con un gol de Yendrick Ruiz y esta victoria le sabe muy bien a Jeaustin Campos y a los rojiamarillos.

Ellos estaban decididos a sacar provecho de lo que fue el clásico sin goles entre Alajuelense y Saprissa y así lo hicieron. Hoy, los florenses tienen cuatro puntos de ventaja sobre la Liga, que es su principal perseguidor.

¿Cuánto significa este resultado, les da paz?

Ha sido uno de los partidos que más intensamente hemos vivido, agradecerle a Dios por el esfuerzo de los muchachos y la sabiduría que nos dio a todos para llevar un partido muy complicado, porque Cartago tiene un buen equipo, jugaron bastante bien y nos exigieron y nos emplearon a fondo para poder lograrlo.

También creo que la satisfacción que tiene uno del deber cumplido, pero la alegría del haber ganado, también para los aficionados, para los heredianos que nos están apoyando, esto es para ellos.

Y también que tengo una apuesta con Jafet, así que también va para él, que queda pendiente.

De la tranquilidad, no sé. Yo sé que algunos se han quejado de este paronazo, pero la idea es tratar de buscar lo positivo. En mi caso y ya escuché a otros colegas que piensan igual que yo, que este parón es para nosotros fundamental porque vamos a construir un poco más lo que es estrategia, cómo defender, cómo atacar, una autoevaluación.

Siempre hay cosas que mejorar, la manera en cómo lo logramos y yo creo que eso para nosotros es fundamental. Vamos a tener ese espacio sin tener un rival al frente, sino que nos vamos a dedicar a provocar y a producir esas mejoras en defensa, en ataque y son un par de semanas, porque la tercera ya es tipo de partido. Este par de semanas esperemos en Dios que las aprovechemos bien.

Lo de la tranquilidad yo siempre lo he dicho, en esto no hay espacios para estar tranquilos, siempre uno tiene que vivir con tensión, con presión, si no existe uno se la busca, para nosotros siempre estar ahí.

Se los acabo de decir a los muchachos, esto, lejos de venir en una semana ahí que no hay partido, distendidos, es todo lo contrario.

Aquí es donde tienen que venir a ganarse un puesto y este es el tanque de gasolina, que de repente está por la mitad y donde lo vamos a terminar de llenar para el resto de los playoffs o lo que tengamos que jugar, que ahí es cero margen de error.

¿Qué era la apuesta con Jafet Soto?

Lo de Jafet es una cuestión ahí, no puedo ventilarlo, está en el contrato, no se puede ventilar (ríe...).

Es el mismo equipo al que le costó un mundo el arranque y usted lo tiene líder y jugando bien. ¿Cómo ha sido el manejo del camerino?

Algo que he aprendido con los años, la experiencia y las satisfacciones se aprenden mucho de los ganes, pero también de los golpes de las derrotas. Algo que me ha quedado claro es que no es que no haya sido honesto con los muchachos, pero sí lo he tenido más presente la honestidad con ellos, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito de cada uno de los jugadores, no de por qué no juega o por qué juega.

Sino que a cada uno he tratado de explicarles qué queremos de ellos en la parte táctica, en la parte física, en la parte de intensidad.

Hemos sido honestos, si querés jugar yo en ese puesto necesito esto, esto y esto. Sí hemos tenido eso. Claro que de repente cuando alguno sale puede ser por una cuestión táctica, o porque dejó de hacer algunas cosas y no hay tiempo para pestañear.

Los muchachos saben que hay tres por puesto y tienen que acercarse mucho a la perfección en su rendimiento individual, porque la competencia es muy dura y eso ayuda muchísimo. Hemos sido congruentes con lo que hemos hablado con ellos.

Lo otro es la convicción desde el punto de vista táctico. Yo se los dije el primer día, no ocupo el 100%, no me sirve, ocupo el 120%. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos que prepararnos para el éxito, tal vez en ese momento había más partidos perdidos que ganados, pero siempre les dije que en el éxito, aunque sea momento, tenemos que encender todas las luces y estar trabajando con seriedad, con pasión y eso nos ha dado réditos.

Tiene un colchón de cuatro puntos con nueve en disputa. Usted había hecho una analogía con una etapa de Vuelta a Costa Rica en el ciclismo. ¿Le dará el embalaje para cerrar de líder?

Este colchón era lo ideal, volvimos a tener la ventaja que perdimos la jornada anterior contra Santos que no pudimos ganar, se nos acercaron dos rivales, ahora la recuperamos.

Luego también en el sentido del béisbol, faltan tres partidos y estamos juego y medio arriba. Hay un margen ahí de partido y medio donde tenemos que cerrarlo, es el número mágico de nosotros y creo que este cierre va a ser bastante bueno.

Hay cosas que se sopesan, la parte emocional, si hubiésemos jugado el domingo contra Guanacasteca, tendríamos la parte emocional. Nos quitaron esa parte, pero lo veo por el otro lado, vamos a tener más tiempo para trabajar con los muchachos y afinar el motorcito para lo que viene. En eso nos hemos enfocado.

No miramos el bosque, como diciendo tenemos cuatro puntos. Vamos a ir partido a partido. Si tuviéramos diez puntos arriba o menos de la ventaja que tenemos hoy, igual vamos a seguir partido a partido analizándolo y poco a poco vamos haciendo ese caminito para cruzar el bosque.

¿Son este tipo de partidos donde la personalidad se vuelve determinante y por eso las variantes en la primera parte?

Hay momentos en que jugadores de altísimo nivel de repente no se encuentran en el juego. En el caso de Diego González y Alejandro Bran estaban jugando bien, pero necesitábamos meter un poquito más de intensidad, entonces con Luis Miguel Franco íbamos a tener eso por el perfil de él y más profundidad y el caso de Diego que después de la amarilla necesitábamos profundidad, uno contra uno y por eso lo de Keysher Fuller.

No necesariamente porque estaban jugando bien o mal, sino porque queríamos otra cosa, el partido te estaba dando para otra cosa. No acostumbro a hacer cambios en el primer tiempo, pero sí creía. No era que lo estábamos haciendo mal, pero lo podíamos hacer mejor. Esa fue la idea.

¿Por qué Aarón Salazar jugó de lateral derecho?

Desde el partido anterior ya él había jugado ahí. Tiene muy buena subida, pero es un tipo muy comprometido en defensa. En estos partidos hemos encontrado rivales muy similares, donde provocan el error del rival en la mitad del campo de ellos y salen en contragolpe.

Queríamos poner jugadores que tuvieran esa velocidad, ese freno del contragolpe que pudiera ser letal, porque Cartago tiene jugadores muy rápidos por fuera, tienen transiciones muy rápidas y dependíamos de dos cosas, de un buen manejo ofensivo para no perder la pelota y terminar la jugada, pero si eso pasaba, tener los recursos como los escuderos.

En este caso eran Diego González, Yeltsin Tejeda y Aarón Salazar que en el primer tiempo subió bastantes veces y lo hizo bastante bien. Yo sé que él ha jugado en esa posición, inclusive con la olímpica, me parece.

¿Qué buscaba con el parado táctico?

Los sistemas son caprichosos, son de la pizarra y nada más. Ya después en el campo todo eso se borra y hay movimientos y jugadas que terminan no siempre con la estructura.

Ellos tenían un punta, nosotros dos centrales, pero ellos tenían dos jugadores bastante importantes por fuera más de enganche que se cerraban, hacían un embudo en nuestro campo para provocar un desorden en frente de nuestra línea.

Por eso los tres volantes de contención nuestros trataban de cerrar esos espacios por dentro y obviamente después la salida en velocidad que también queríamos.

Así que yo creo que fue una manera de jugar bastante equilibrada, salvo el balón parado y sin menospreciar a nuestro rival porque hizo un buen trabajo, yo creo que conforme han pasado los partidos, no solo hemos intentado mantener el cero, sino también las situaciones de peligro han disminuido con el pasar de los partidos y eso nos tiene muy contentos.