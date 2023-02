En Herediano tiran flores a Jeaustin Campos insinuando que lo quieren de regreso

En Herediano buscan técnico y es normal que suenen muchos nombres. Uno de los que pretenden en el Team es al colombiano Jorge Luis Pinto y así lo recalcó la dirigencia. Sin embargo, lo más sorprendente es que el gerente Jafet Soto llenó de elogios una vez más a Jeaustin Campos y adelantó que es otro de los que quieren y si fuera por él, lo contrataría ya mismo.

Campos tiene contrato con Saprissa, aunque según Jafet eso tampoco es un gran impedimento. Soto se medirá este miércoles a los morados, en el Colleya Fonseca a las 8 p. m., y previo al duelo también aprovechó para criticar a los tibaseños, según él porque no quieren el VAR light, ya que han sido “muy beneficiados en los últimos años”.

¿Cómo está el equipo de cara al partido ante Saprissa?

“El equipo está bien. Obviamente estamos ocupados y enfocados en un gran partido. Tenemos que buscar el resultado, somos casa y debemos manejar el juego”.

¿Cómo piensa entrarle a un equipo que viene muy bien en defensa, como Saprissa?

“Nos vamos a enfrentar a una de las mejores defensas del torneo anterior y el actual, así que no será fácil. Igual, creo que tenemos la capacidad individual y tenemos para elegir y hacer diferencia. Está la parte estratégica y ahí viene cómo atacarlos y cómo hacerles daño.

Vamos a enfrentarnos al mejor estratega de la última época en el fútbol de Costa Rica, será una partida de ajedrez contra Jeaustin. Viví en carne propia que sabe planificar y trabajar muy bien los partidos, porque acá nos hizo campeones, así que hay que hacerlo de la misma forma. Me gustaría tener a Jeaustin acá a la par mía, en lugar de tenerlo en la banca contraria”.

El gerente de Herediano Jafet Soto (izquierda) no esconde su admiración por el timonel de Saprissa, Jeaustin Campos. Soto hasta considera a Campos como el mejor estratega. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo será ese duelo ante uno de los mejores, según usted mismo dice al referirse a Jeaustin Campos?

“No es que creo que Jeaustin es uno de los mejores, sino que es el mejor y los campeonatos que tiene lo avalan. Reitero que me encantaría que estuviera con el escudo de Herediano y esta camiseta. Los partidos de Jeaustin son cómo anulo y cómo ataco, es su pan de cada día, así que hay que prepararse para esto”.

¿Jeaustin Campos es candidato para dirigir a Herediano la próxima temporada?

“Me encantaría tenerlo acá en Herediano. Por supuesto que lo tomo como candidato”.

¿Hablaría con Jeaustin Campos para que regrese a Herediano?

“Mil veces hablaría con él, aunque no sería yo, sino Robert Garbanzo (gerente deportivo)”.

¿Ya contactaron a Jeaustin Campos y hablaron del tema formalmente?

“No, lo que estoy diciendo lo digo en conferencia. Jeaustin es un profesional y tiene contrato con otro equipo, aunque en el mundo del fútbol no es determinante.

No sé si lo contactaron o no, es un tema de Robert Garbanzo y no sé lo de la cláusula o si se pagaría, eso hay que preguntárselo a la junta directiva o a Robert”.

¿Qué opina del VAR light?

“Es mejor todo o nada. Sin embargo, todo lo que llegue a colaborar es bueno y solo escuché a un dirigente en contra, que fue Juan Carlos Rojas (Saprissa) y es obvio, porque lo han beneficiado mucho en el arbitraje y por eso no quiere VAR. Si hubiese VAR, hace cinco años, por lo menos tendríamos cuatro campeonatos más y ojalá estuviera hace 10 años, para que Pablo Gabas le devolviera el campeonato que le quitó a don Orlando de León”.

A nivel personal, ¿cómo ha sido volver al banquillo y dirigir de nuevo?

“Es diferente, hay más años y una responsabilidad muy grande. Este interinato lo estamos sobrellevando con la ayuda de toda la administración y ya lo hemos vivido, pero ahora tengo la ayuda de Robert Garbanzo, que antes no lo tenía. Estamos dando lo mejor hasta que tomemos una decisión”.

¿Cambió su discurso con los árbitros y optó por conciliar más?

“No estoy del lado de nadie. Me encantaría tener el VAR ya y ponerlo a funcionar, como un apoyo para los árbitros. En lo que me pregunta, pues hay batallas que no se van a ganar y se ha hablado mucho de todo lo de los réferis, pero quién es el que pierde, al final es el fútbol.

Los árbitros son parte importante del juego y he aprendido. Puedo decir que algún réferi fue terrible, pero jamás cuestionaría su honestidad. Hay momentos en los que uno se cansa y no obtiene resultados, así que mejor la otra fórmula, que es enfocarse en la institución”.