En Cartaginés tienen muchas dudas sobre el Saprissa de José Giacone

José Giacone apenas tiene tres partidos al frente de Saprissa y no llega a las tres semanas de trabajo, en su regreso al fútbol tico. Por más que es un viejo conocido en el país, descifrar lo que plantea ahora es una incógnita y así lo ven en Cartaginés, rival de este sábado a las 5 p. m.

Greivin Mora y todo el cuerpo técnico del Cartaginés se han enfocado en estudiar a Saprissa, de cara a un partido clave el próximo sábado en el Fello Meza. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Greivin Mora, técnico brumoso, y su cuerpo técnico han pasado horas analizando videos y observando el juego de Giacone con los morados, tratando de interpretar las posibles estrategias que empleará en el Estadio “Fello” Meza. Las dudas giran en torno a si optará por una línea de cuatro, como en los primeros dos encuentros, o si apostará por la línea de tres, utilizada frente al Comunicaciones de Guatemala.

Mora detalló las características que ya plasmó el Monstruo con su nuevo entrenador y asegura que están preparados para todo lo que se les venga.

“Hemos visto los partidos y hay aspectos particulares del nuevo cuerpo técnico: busca que el equipo sea muy intenso, con una fuerte presión tras la pérdida del balón, y trata de construir desde la zona defensiva, avanzando con jugadores por dentro y por fuera. Será un partido muy exigente por la intensidad que impone el rival. Además, ambos entendemos que estamos peleando por un lugar en las semifinales, y el encuentro se toma con esa seriedad”, destacó el blanquiazul.

El duelo de la fecha 17 del Torneo de Clausura 2024 es clave para ambos equipos, quienes buscan afianzarse en zona de clasificación. Los saprissistas son terceros, con 27 puntos, mientras que los de la Vieja Metrópoli son cuartos, con 25 unidades.

LEA MÁS: Finanzas del Cartaginés reciben un golpe tras otro

Los centenarios tienen la ventaja de contar con cinco días de preparación para este compromiso, mientras que su adversario recién regresó este miércoles de Guatemala, tras enfrentar a los Cremas por la Liga Concacaf. Esta diferencia en tiempo de recuperación es un factor que Mora y su equipo tienen muy presente.

“Hemos dedicado tiempo a entender la nueva filosofía del técnico rival, quien no ha tenido mucho tiempo de trabajo y podría presentar un mix de lo hecho en sus tres partidos. Saprissa no tendrá tanto espacio para entrenar, sino que se enfocarán más en la recuperación. Estamos atentos a cuál de los planes recientes nos presentará, pero estamos listos para cualquier sorpresa de un estratega como Giacone”, afirmó Mora.

Cartaginés y Saprissa ante un punto de quiebre

El duelo entre Cartaginés (quinto, con 25 puntos) y Saprissa (tercer, con 27) no es uno más entre dos equipos tradicionales; hay mucho en juego para ambos y más aún tomando en cuenta los demás partidos de la fecha y las distancias tan cortas en la lucha por clasificar.

Saprissa tuvo un partido de mucho desgaste ante el Comunicaciones de Guatemala, por el repechaje para clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Quien gane da un paso al frente y hasta puede aspirar al segundo lugar de San Carlos (30 puntos) y presionar al líder, Alajuelense (31). Sin embargo, quien pierda lo pagaría muy caro, ya que Guanacasteca es quinto con 25 unidades, el Herediano es sexto con 24 y Sporting FC es sétimo con 23.

En esta fecha la Liga recibe a los Toros del Norte, la ADG a Liberia y los albos a los florenses. Es decir, mucho puede cambiar en la tabla para todos.

Por el lado de los brumosos, Greivin Mora ha sido crítico con sus jugadores tras la derrota del lunes ante Santa Ana, señalando la falta de concentración y actitud, además de la desconexión respecto a lo que está en juego. Mora ha puesto especial atención en corregir estos aspectos extradeportivos de cara al duelo ante Saprissa.

“Contamos con una persona encargada de la parte psicológica, y me apoyo mucho en ella para tratar este tipo de temas. En el juego contra San Carlos tuvimos despistes defensivos que nos costaron goles, y lo mismo pasó ante Santa Ana. Hemos sido autocríticos; si queremos clasificar, no podemos jugar de esa manera. No podemos perder la cabeza ni tirar por la borda todo el trabajo realizado”, comentó el entrenador.

La jornada 17 podría marcar un antes y un después para los equipos que buscan clasificar a semifinales, y el compromiso en el “Fello” Meza será clave para definir la pauta del cierre del torneo.