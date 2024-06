El sonado clásico U-19 en el que Alajuelense eliminó a Saprissa con goleada

Los torneos de liga menor están al rojo vivo, en plena etapa de definiciones, y uno de los partidos que generó más eco fue el clásico de la U-19, en el que Liga Deportiva Alajuelense llenó de goles al Deportivo Saprissa en el Centro Deportivo Beto Fernández, en Guayabos de Curridabat.

Alajuelense llegaba con ventaja de 1-0, gracias al gol del capitán Javier Alvarado. En el partido de vuelta, los rojinegros también se adjudicaron un triunfo contundente en el patio morado con anotaciones de Kenneth Bonilla, Claudio Montero, Silvio Rodríguez y Roy Bustos.

La Liga avanzó a la final de la U-19, dejando a la S en el camino con un marcador global de 5-0, un resultado que no es habitual en estas series, pues por lo general suelen ser parejas y muy reñidas.

El partido no se emitió por televisión, pero fue transmitido por radio Columbia. Al culminar el encuentro, el técnico de la Liga, el mexicano Omar Sosa, expresó en esa emisora que siempre es importante ganar este tipo de partidos.

“Más en una semifinal, ganar un clásico siempre es gratificante y más en esta etapa. Los jugadores son los que hicieron todo, fueron contundentes, defendimos bien cuando teníamos que defender y adelante, las que tuvimos, las metimos. Eso fue lo fundamental para sacar el triunfo”, relató Omar Sosa.

En divisiones menores persiste el criterio de que el título no es tan importante como la formación de esos talentos, pero si se logran ambos propósitos, es mucho mejor.

“Siempre la formación va por delante, pero formar ganando creo que es muy fundamental porque se enseña a los jugadores a eso, a ganar de una forma correcta y trabajando como lo hacemos nosotros”, destacó.

En el caso de la Liga, varios de los jugadores de la U-19 también actúan en la U-21, o viceversa.

“Tienen mucha calidad y ellos participan en una categoría superior a veces por la calidad que tienen, más allá de los años, que no es lo que importa, sino la calidad”, citó Omar Sosa.

Por su parte, el técnico de la U-19 de Saprissa, Marco Herrera, también brindó sus impresiones en la transmisión de Columbia. Ahí lamentó lo ocurrido, porque jamás se esperó un resultado de tal magnitud. Según él, la diferencia entre los dos equipos no es esa.

“Esta vez sí, fueron totalmente superiores, el marcador lo refleja y cuidado si no se quedó corto, porque no tuvimos respuesta, no tuvimos el carácter para enfrentar una semifinal contra nuestro archirrival”, expresó Marco Herrera.

Dijo que deben replantearse muchas cosas, pero que de igual manera, su trabajo ahí es tratar que los muchachos crezcan lo mejor posible, como personas y como jugadores.

“Hicimos una fase regular muy buena, pero al final estos partidos son diferentes. Alajuelense lo manejó de principio a fin, el mismo partido allá nos costó y son justos ganadores”, apuntó Marco Herrera.

Mencionó que aunque muchas veces no se comprende así, mucho menos en el fútbol, un resultado como el que se dio en esta ocasión marca.

“Todo te hace crecer, el triunfo y muchas veces la derrota te hace crecer aún más; pero tenemos que crecer, tampoco quedarnos ahí. Obviamente es muy duro, son clásicos. Los clásicos en U-10, en U-15, en Primera División o en U-19 hay que ganarlos”.

Añadió que Saprissa trabaja muy bien las ligas menores, pero que es claro que un resultado así no respalda en nada esa labor de muchachos en formación y de profesores muy capacitados.

“Este lunarzote que tenemos no puede borrar que muchos de estos chicos vienen creciendo, que muchos que juegan en U-19 tienen 16 o 17 años; igual que los de la Liga. No estoy diciendo que somos menores o no. Es duro, pero todos tenemos que crecer. Yo, que estoy viejo en esto, son enseñanzas también para uno”, concluyó Marco Herrera.

Alajuelense conocerá este martes a su rival para la final U-19. A las 6:30 p. m. se disputará el partido entre Sporting y Cartaginés en el Estadio Ernesto Rohrmoser. Esa serie se encuentra 1-1.

La Liga eliminada en U-21

Alajuelense se despidió en semifinales del Torneo U-21. La Liga empató con Sporting 2-2 en el partido de ida.

La vuelta se jugó el viernes anterior en el Estadio Alejandro Morera Soto y el juego se puso cuesta arriba para los rojinegros con la expulsión tempranera de Víctor Maroto.

Los albinegros aprovecharon su ventaja numérica para convertir dos goles. Los dirigidos por Marc Reixats hicieron un esfuerzo por reaccionar y empataron el juego y la serie. Todo se resolvió en penales y Sporting avanzó a la final del torneo U-21.

Su rival saldrá de la semifinal entre Saprissa y Cartaginés, donde los brumosos tienen la ventaja de 1-0.

Los partidos de los de la Vieja Metrópoli se reprogramaron por el fallecimiento del jugador de la U-15, Emanuel Hidalgo Jiménez. El juego será este mismo martes, a las 10 a. m. en el Centro Deportivo Beto Fernández.

Así se jugarán las finales de liga menor

Prospectos

U-12: Alajuelense vs. Saprissa

U-13: Liberia vs. Santos

U-14: Saprissa o Guanacasteca vs. Sporting

U-15: Alajuelense vs. Saprissa

Élites

U-17: Alajuelense vs. Herediano

U-19: Alajuelense vs. Sporting o Cartaginés

U-21: Sporting vs. Cartaginés o Saprissa