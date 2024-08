El cruce de palabras entre Mariano Torres y Jefferson Brenes que terminó en un golazo

Fue un trallazo, una línea directa al ángulo de mano izquierda del marco de Antonny Monreal. Un golazo de Jefferson Brenes que, a los 69 minutos, puso el 4-0 a favor de Saprissa sobre Guanacasteca. Al final, los morados golearon 5-0 en el primer juego de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no disparó Mariano Torres? El capitán morado es el dueño de la pelota en la táctica fija. ¿Por qué remató Jefferson? Es más, antes de ejecutar el tiro libre, dio la impresión de que Torres dispararía. Bueno, seguro eso también pensaron los jugadores de Guanacasteca y el mismo Antonny Monreal, quien quizá esperaba el zurdazo directo del ‘ché’.

Jefferson Brenes ha aprendido de Mariano Torres para mejorar su tiro de larga distancia. 👀 pic.twitter.com/jKu5Ad30WG — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 1, 2024

Si usted fue al estadio, desde las gradas no escuchó lo que se dijeron Jefferson y Mariano. Si vio el juego por televisión, menos se iba a enterar, pero aquí les cuento ese cruce de palabras entre ambos.

Primero, no me malinterpreten, Mariano y Jefferson no se pelearon por hacer el tiro libre, no se gritaron, se hablaron, crearon un plan que les salió perfecto.

A Jefferson Brenes le gusta probar suerte en los remates de tiros libres y ha anotado por esta vía. Recuerdo que le marcó así a Santos y a Grecia, pero él tiene clarísimo quién ejecuta.

“Cuando Mariano está en la cancha sabemos que él es el encargado. Soy responsable de mis actos en el balón parado, tengo buena comunicación con él y si me siento con confianza le pido el balón, obviamente lo respeto, hay un derecho de piso y sé que esas acciones son de él”, aseguró Jefferson Brenes.

En la conquista a los pamperos, estaba para tiro libre directo, pero si se fijan bien, Mariano pasa, da la impresión que iba a disparar seguido, pero tocó la pelota.

¡Jefferson Brenes anota un GOLAZO para Saprissa! ✨#CopaCentroamericana pic.twitter.com/WwHnsvEnoF — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 1, 2024

“En la jugada, quizá al principio no me quería dar la pelota, pero le dije pase y májeme el balón para así abrir un poco el espacio y tuve la fortuna de anotar”, recordó Jefferson.

El volante de contención de Saprissa insistió que Mariano es quien posee la ficha número uno cuando hay que cobrar un tiro libre.

“En la táctica fija me he ganado un respeto con Mariano, él se me ha acercado y me ha dicho que soy buen cobrador. Yo he aprendido mucho de él y si me da el chance, lo lanzo, pero él es la prioridad”, resaltó Jefferson.

Jefferson Brenes y Mariano Torres, trazaron un plan perfecto y lo sellaron con un gran gol, en la cuarta conquista del Deportivo Saprissa contra Guanacasteca. (Rafael Pacheco Granados)

Brenes estaba feliz por el gol, por ganar por goleada y dejar el marco en cero. Según añadió, el resultado los llenó de confianza para el siguiente compromiso, el próximo sábado a las 5 p. m., también en el Ricardo Saprissa, pero contra Liberia. El mediocampista añadió que en lo personal, se propuso alejarse de las tarjetas rojas.

“Los momentos uno tiene que vivirlos y estoy contento. El torneo pasado tuve muchas expulsiones y en este me voy a enfocar más en el juego. Me siento más maduro y en lo que he pecado, fue por estar caliente y por acciones infantiles me gané las rojas. Cuando uno es cinco, es actuar en una posición no muy vistosa y hay que cortar mucho el juego, pero hay que hacer las cosas de la mejor manera”, manifestó Jefferson.

Saprissa juega el sábado y sale el domingo a Nicaragua, donde el martes a las 4 p. m. enfrenta al Managua por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Ante tanto trajín de partidos, Jefferson señaló que no les da tiempo para hacer entrenamientos intensos, sino que deben apelar a la recuperación, la buena alimentación y el descanso para evitar las lesiones y llegar físicamente de la mejor manera a cada encuentro.