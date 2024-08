Vladimir Quesada: ‘Hicimos correcciones y ya mostramos otra cara’

Ya hizo fútbol; lo que pasa es que, igual que con el resto de los jugadores, nosotros no vamos a arriesgar. Él necesita seguir haciendo fútbol, y esperamos que pueda seguir participando en partidos de once contra once. No sé si estará para el fin de semana o el próximo duelo. Estamos contentos con su recuperación y con la de Pablo Arboine, porque los hemos llevado poco a poco. Hemos tratado de hacer las cosas bien y no cometer errores por apurar las cosas.

-¿Siente que el equipo ya comienza a encontrarse?

Bien, es importante. No empezamos el torneo nacional de la mejor manera; no nos gusta perder. Ante Sporting dejamos algunas dudas, pero tenemos un grupo muy profesional, con grandes jugadores, muy solidarios y con una ética profesional increíble. Hicimos correcciones y ya mostramos otra cara. Todavía no estamos al 100% y no creo que lo estemos, porque la perfección es difícil, pero sí queremos estar lo mejor posible para las fases finales.

-¿Cómo está Ariel Rodríguez?

Ariel está bien; no está asociado a la lesión que sufrió. Él no sintió un tirón, pero experimentó una contractura. Tomó la decisión de no seguir en el juego.

Vladimir Quesada se mostró conforme con el rendimiento del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo valora la goleada ante la ADG?

Para nosotros es importante comenzar la Copa Centroamericana de esta forma. Fuimos contundentes, pero que nadie se atreva a decir que fue fácil, porque la ADG juega diferente, tiene buenos jugadores y ha crecido como plantel. La idea de Soria me gusta. Antes la ADG jugaba muy directo; ahora juegan más al pie, y eso los hace más difíciles y atractivos. Para meter cinco goles hay que correr más que el rival. En algunos momentos sufrimos; en el primer tiempo tuvimos intervenciones decisivas, pero logramos ganar con buena diferencia y ahora vamos a pasar la página.

-¿Siente que Javon vive su mejor momento?

Javon está contento y feliz. Se siente agradecido y respaldado, como todo el grupo. Tenemos un equipo muy fraternal. Javon está en un gran momento; tiene gol, pero también valoramos otras cosas. En su momento, don Carlos Watson destacaba la actitud de Ariel Rodríguez; ahora yo siento que estos muchachos están respaldados por el fútbol. Estamos contentos con Rachid Chirino, con Luis Díaz y con Javon East, porque no solo anota, sino que también corre, viene a media cancha y defiende.

-¿Cómo analiza el nivel de Mariano Torres?

Es importante que Mariano tenga más libertad para atacar y abrir espacios. Es bueno que él esté respaldado por jugadores como Brenes, Guzmán, Salas y Fidel.