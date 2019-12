Que estoy cansado, que no puedo orinar. Una vez en un estadio había un muchacho que no quería orinar, ya lo habían ido a llamar y estaba notificado y no quería y no quería. Me fui a buscarlo, que quién era fulanito. Me responde por allá: ‘yo’. Ahí le indiqué que a partir de este momento tenía cinco minutos para que vaya a la sala de control.