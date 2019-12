Y agregó: “Vea, esta es una época muy bonita y no puedo disfrutarla, este sábado cumplo años y no lo puedo disfrutar, no pudo comer, no puedo ni dormir de pensar qué puede pasar. Yo de verdad nunca pensé en salir así de Alajuelense, no puedo decir nada en contra del equipo, ni desearle el mal, porque se comportaron a la altura conmigo, lástima que no se logró lo que queríamos que era darle una alegría a la afición, pero aquí dejo de lado el fútbol y me involucro con mi familia”.