“Lo que él ha dicho en los medios es lo que pasó y no lo digo porque yo estuviera ahí en esa sala, sino que eso fue lo que ocurrió. A nosotros nos indicaron que había algo con la mamá de Henry Figueroa. Con el pasar de las horas, comenzó a decirse que no era la mamá, sino una de las abuelas que lo vio desde niño y este viernes, él le verifica a La Nación y al Diario Diez que no ha fallecido nadie y que los problemas son por circunstancias que él no puede explicar. Ya ahí, con respecto a nosotros, se nos escapa de las manos. Esperamos que él pueda resolver su tema familiar cuanto antes”, citó el vocero de la Liga.