El Cartaginés de Leonardo Vargas también vive algo inédito con el técnico Mario García

Ya van dos veces en las que Mario García habló de dejar su cargo en Cartaginés, hasta renunció en plena conferencia de prensa y la dirigencia tuvo que frenar esa decisión. Sin embargo, hay otro aspecto que hace de este momento algo inédito en el club desde que Leonardo Vargas es presidente.

El técnico mexicano, Mario García, llegó a finales de diciembre del 2023 al Cartaginés. Su inicio fue bueno y hasta derrotó a Alajuelense, pero luego su equipo se cayó. (MAYELA LOPEZ)

Con García al timón, los blanquiazules acumulan cinco derrotas y un empate en sus últimas seis presentaciones, lo que representa un desempeño del 5% en este lapso. Esta racha negativa es la más pronunciada desde que Vargas figura como dueño del equipo (mayo de 2019).

Si bien, con Mauricio Wright también estuvieron seis fechas sin ganar, el rendimiento en ese periodo fue del 11% (cuatro derrotas y dos empates). Mientras que con Hernán Medford pasaron siete jornadas sin sumar de a tres, aunque con un 14% (cuatro derrotas y tres empates).

La propia dirigencia reconoció que atraviesan por el período más complicado, y a pesar de que el técnico considera que su equipo es un avión en la cancha, los resultados son elocuentes: 11 puntos en 11 fechas del Clausura 2024, ocupa la novena posición y la diferencia con el cuarto lugar es de seis unidades (Liberia, con 17).

Vargas intentó calmar los ánimos después de la última derrota ante el Sporting FC (2-0) y enfatizó su confianza en su entrenador, al tiempo que resaltó que sus futbolistas también están en deuda.

“Conozco a Mario García y estoy convencido de que es un muy buen técnico para Cartaginés, así que me tomo esto con tranquilidad y seguimos adelante... Estamos en una mala racha, hemos hecho lo posible por salir de esto, pero no lo hemos logrado y la responsabilidad es compartida por todos. Si tuviera que señalar responsabilidades, no quedaría nadie en Cartaginés, pero no es así”.

El jerarca suele ser paciente con sus entrenadores. En los cinco años de su gestión, ha nombrado a cinco timoneles e incluso aguantó a Géiner Segura todo lo que pudo, hasta lograr el tan anhelado campeonato de los centenarios.

No obstante, el mexicano Mario García registra un 33% de rendimiento acumulado, lo que lo coloca junto a Wright con el peor desempeño desde mediados de 2019. Paulo César Wanchope cerró con un 57%, Segura con un 47% y Medford con un 51%.

Mal crónico del Cartaginés

Sería un gran error cargarle toda la responsabilidad de lo que pasa en Cartaginés al técnico Mario García. Su cuota es alta, pero si se ve a profundidad, lo que ocurre es un mal crónico.

Hay un dato que deja con la boca abierta a todos: los brumosos apenas ganaron cuatro partidos de los últimos 20 que disputaron. En este lapso acumularon 11 derrotas y cinco empates, para un 28% de rendimiento.

Independientemente del entrenador, el grupo de jugadores ha permanecido prácticamente igual en todo este tiempo, y los malos resultados persisten.

Por el momento, la dirigencia señaló que no tomará medidas con respecto al plantel. No obstante, todos están bajo análisis y, al finalizar el Clausura 2024, se aplicarán los ajustes que se consideren necesarios.