Dos históricos del Cartaginés exponen falta de liderazgo, planificación y conformismo en el club

No es necesario hacer un estudio profundo, para asegurar que Cartaginés está en medio de una crisis. Sin embargo, para entender las causas de este padecimiento era fundamental recurrir a expertos que conocieran a fondo al paciente. José Villalobos Chan y Bernal Mullins efectuaron la radiografía.

Cartaginés ocupa el noveno lugar en el Torneo de Clausura 2024. Los brumosos están a seis puntos del cuarto lugar. (MAYELA LOPEZ)

Chan fue capitán y líder de los brumosos, mientras que Mullins se convirtió en referente con sus goles y hasta trabajó en las divisiones menores. Ambos conversaron con La Nación y expusieron razones de mucho peso, que dan un mejor panorama de la caída abrupta de los blanquiazules.

La primera pregunta fue directa: ¿por qué Cartaginés atraviesa un momento tan convulso, en el que está muy lejos de zona de clasificación y apenas ganó un punto de los últimos 18?

“El problema no reside únicamente en la dirigencia, sino también en la falta de un liderazgo sólido en el vestuario. La administración no logró conformar una plantilla bien estructurada sin perder la identidad del equipo. Por ejemplo, Marcel Hernández es un jugador destacado que tiene afecto por el club, pero carece del sentido de pertenencia necesario”, considera Chan.

Mullins respaldó estas afirmaciones y culpó más a los jugadores: “Es crucial analizar minuciosamente el plantel. Debemos evaluar si algunos jugadores alcanzaron su máximo nivel y creen que ya lo han logrado todo con el campeonato obtenido. Creo que lo que está ocurriendo es un llamado de atención para tomar las medidas necesarias de cara al próximo torneo, ya que será difícil clasificar en este”.

Estas dos figuras coinciden en que los problemas no iniciaron en el Torneo de Clausura, sino que se vienen arrastrando desde que el club alcanzó el título en el Clausura 2022.

Aunque el campeonato trajo gloria al club, Chan y Mullins concuerdan en que hubo fallas en la planificación y en la ejecución de ajustes necesarios. En su opinión, el equipo está pagando el precio por aspectos que no se visualizaron a mediano plazo y por la inestabilidad en el cuerpo técnico.

“El campeonato fue un éxito, pero lo que se esperaba a nivel de camerino, dirigencia y cuerpo técnico era un crecimiento y no un decrecimiento como el actual. Considero que lo que está pasando se debe a la improvisación y también a la falta de planificación a nivel deportivo, específicamente en cuerpo técnico y refuerzos. Además, no hay espacio para los procesos, hay mucho cambio de entrenador”, agregó Chan.

Luego del campeonato, los de la Vieja Metrópoli despidieron a Géiner Segura y probaron con Paulo César Wanchope, Mauricio Wright y ahora con el mexicano Mario García.

Dudas con Mario García y planificación

José Villalobos Chan y Bernal Mullins están de acuerdo en que la causa de los problemas actuales del Cartaginés no es solo el técnico mexicano, Mario García.

Ambos consideran que García es trabajador y llegó con una propuesta interesante. Sin embargo, a su parecer, la relación a lo interno se quebró y no consideran correcto que el timonel exponga constantemente que se va a ir.

“Desde afuera se percibe que hay un divorcio entre jugadores y cuerpo técnico. Al principio todo estaba bien, pero posiblemente los futbolistas no se han adaptado o no les ha gustado el método. El técnico me ha quedado debiendo, porque cuando pierde se dice que se va y le queda la duda a uno sobre su compromiso con el equipo”, dijo Mullins.

Por su parte, Chan señaló que faltaron refuerzos, ya que solo llegó el lateral Diego González para el Clausura 2024. Por más que la planilla es amplia, piensa que no está equilibrada para generar una mejor competencia.

Para el excapitán esto se debe a que desde la gerencia deportiva también se han cometido errores en visualizar ajustes en las bases y el primer equipo.

“Cartaginés tiene la necesidad de la figura de una comisión técnica, para que tome decisiones deportivas conociendo más el contexto de lo que se necesita. La responsabilidad no puede recaer solo en el entrenador y en un gerente deportivo, que en el caso del club no tiene tanta experiencia”.