“Marcel es importante, pese a que en este torneo no fue lo determinante del primero. Sin embargo, él es una figura del club y simplemente porque nos den una parte de la cláusula no vamos a aceptar. Ya habíamos tenido un problema similar a este en diciembre, se lo querían llevar y decidimos que no, que la única forma de que salga es que depositen la clausula de rescisión completa, no hay otra forma”, dijo Vargas.