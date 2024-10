Diego Campos tiene razones de sobra para no frustrarse por su ausencia en Selección de Costa Rica

Diego Campos tiene razones de sobra para disfrutar de su gran momento en lo deportivo y en el plano personal. Convertido en uno de los jugadores más determinantes de Liga Deportiva Alajuelense, en complicidad con el gol y viendo día a día crecer el vientre de su esposa, la futbolista de la Liga, Kari Nicole Johnston, él no se cambia por nada ni por nadie.

¿Qué más puede pedir? Su respuesta directa es el título con Alajuelense, algo que trata de construir partido a partido junto a sus compañeros.

Por eso mismo fue uno de los futbolistas que tras el empate de la Liga contra Liberia alzó la voz, y reconoció que deben prestarle atención a esos goles en contra que ponen al equipo a nadar contra la corriente.

Su criterio es que deben cambiar eso lo más rápido posible y seguir encarando los partidos con la misma actitud que los ha llevado a seguir invictos en todas las competiciones.

“Tenemos una planilla muy grande, cualquier jugador que entre lo hace de la mejor manera, el cuerpo técnico tiene eso completamente calculado, entrenamos para eso, porque estar con la Liga es estar con presión”, expresó Diego Campos al citar una de las claves para que Alajuelense se perciba tan diferente.

“Contento de estar ahí arriba, en los primeros lugares, donde queremos estar, es donde la Liga tiene que estar en todos los torneos y esperemos que podamos seguir ganando, que podamos mantener el invicto y cerrar como todos queremos”, comentó el extremo.

Al hablar específicamente de su nivel, de su rendimiento y de sus goles en lo que va de este semestre, Diego Campos considera que el mérito en realidad es colectivo.

“Tengo jugadorazos al lado, que contribuyen a ese nivel, yo no juego solo, ni mucho menos. Tengo a todos los compañeros que me ponen ahí y todo el equipo tiene una misma idea. Le doy el apunte a eso, a que tenemos un equipazo, cuento con compañeros muy buenos y el cuerpo técnico nos da la confianza”, comentó.

La llamada de Claudio Vivas a Diego Campos

Partido a partido, resulta más incomprensible que él siga en la lista de descartados por Claudio Vivas en las convocatorias de Selección Nacional. Aunque le encantaría recibir el llamado, Diego Campos pone su madurez a prueba y trata de no frustrarse por eso.

“Tengo que seguir, no puedo dejar que una situación de esas me saque de mi nivel y debo estar pensando en la Liga. Yo estoy 100% concentrado en la Liga, lo que se dé afuera, si se da, listo; y si no, sigo concentrado con el equipo para seguir ganando, seguir con el invicto y cerrar de la mejor manera”, respondió Diego Campos ante una consulta específica sobre la Selección.

A pesar de que el jugador no se muestra muy cómodo refiriéndose a esa situación, entre consulta y consulta, hizo una confesión: “Tuve un contacto con el profesor (Claudio Vivas), me llamó antes de la convocatoria, sí tuve un breve contacto con él”.

¿Qué le dijo? “Que no me iba a llamar, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa, que tenía muchos jugadores en esas posiciones y listo”, contestó el jugador de la Liga.

Diego Campos es uno de los futbolistas más determinantes de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Periodistas de diferentes medios de comunicación le insistían en que si se revisan los números, en realidad él tiene más minutos en Alajuelense que otros convocados.

“Yo no me dedico a eso de los datos, y si lo dicen ustedes, está bien. Yo me dedico a jugar con la Liga, a dar lo mejor para la Liga y así voy a seguirlo haciendo. Lo estoy haciendo bien, yo vi a los compañeros y me alegro mucho que les esté yendo bien.

”A uno le alegra que a Alonso Martínez le vaya tan bien en la MLS, aunque ahora juega un poco de 9. Es la Selección y a mí me alegra que Warren Madrigal meta gol, que Manfred Ugalde lo haga bien, que Kenneth Vargas meta gol. A mí me alegra mucho eso por el bien de la Selección. Si se da que me llamen, voy contentísimo, y si no, seguiré apoyando a los compañeros que están ahí”, concluyó Diego Campos.

Así va el semestre de Diego Campos con Alajuelense

Recopa: 1 gol

Copa Centroamericana de Concacaf: 6 goles y 1 asistencia

Apertura 2024: 7 goles y 1 asistencia

Una de las motivaciones de Diego Campos es que dentro de unos meses nacerá su primer retoño. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

