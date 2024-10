Descomunal chilena de Jurguens Montenegro pone a soñar a Liberia

Para ponerse de pie, aplaudir y darle desde ya el trofeo al mejor gol del campeonato. La chilena descomunal de Jurguens Montenegro también puede pelear por el premio al mejor tanto en el mundo. De seguro alguno de estos galardones llegará para el delantero de Liberia, aunque por ahora lo que le importa es que con su doblete su equipo sacó un 4-2 clave sobre Puntarenas FC.

Los defensores del Puntarenas FC se vieron sorprendidos por la acción acrobatica del atacante de Liberia, Jurguens Montenegro. (ML )

Los liberianos están en el octavo lugar, con 21 puntos, sin embargo, se pusieron a solo cuatro unidades de la zona de clasificación. El resultado llena de confianza a un plantel que supo reponerse a la adversidad, tras el tanto de Anthony Hernández en el minuto 16 y capitalizó el jugar con un hombre más desde el 21′, luego de la roja que vio Jossimar Pemberton, tras la revisión en el VAR.

El PFC se quedó sin respuestas ante la expulsión de Pemberton y le fue imposible contener a Montenegro, quien primero marcó en el 45+3′ y en el 52′ sacó una de esas jugadas que solía practicar cuando jugó fútbol playa. Jurguens aprovechó un mal rechazo y sin pensarlo se volcó, para mandar la pelota al fondo de las redes con una chilena completa.

“Estoy feliz por la victoria, que nos ayuda a seguir luchando y me pone muy contento aportar. Hace tiempo atrás jugaba fútbol playa, pero no había podido hacer un gol de chilena; finalmente se me dio y muy feliz”, valoró Montenegro.

Los visitantes recibieron otro golpe de Raúl Vidal en el 59′ y aunque descontaron por intermedio de José Leiva en el 78′, Bryson Rodríguez puso el 4-2 final en el Edgardo Baltodano.

El golpe es fuerte para unos porteños que siguen en el penúltimo lugar, con solo ocho unidades en 16 presentaciones. Los chuchequeros dejaron ver su frustración por la roja.

“La tuvimos y la dejamos ir. La expulsión nos complicó todo, pero toca aceptar lo que pasó y reponernos para el juego que viene. Mejoramos en la definición, a Saprissa le hicimos tres goles también, pero no alcanza y hay que hacer más”, valoró Anthony Hernández.

Ficha del juego Liberia vs. Puntarenas FC:

- Liberia: 4

Titulares: Daniel Villegas, Nextaly Rodríguez, Waylon Francis, Diego Madrigal, Elvis Mosquera, Christian Reyes, Jurguens Montenegro, Alex Ríos, Fabrizio Ramírez, Marvin Angulo y Raúl Vidal. DT. Minor Díaz.

Cambios: Daniel Colindres (Rodríguez, al 35′), José Guillermo Mora (Ríos, al 66′), José Joaquín Huertas (Madrigal, al 66′), Adrián Garza (Montenegro, al 66′) y Bryson Rodríguez (Angulo, al 74′).

- Puntarenas FC: 2

Titulares: Miguel Ajú, Anthony Hernández, Andrey Mora, Kenner Gutiérrez, Hiram Muñóz, Jossimar Pemberton, Michael Barrantes, Amferny Arias, John Ruiz, Raheem Cole y José Leiva. DT. Luis Fallas.

Cambios: Dariel Castrillo (Barrantes, al 62′), Julen Cordero (Cole, al 87′), Keylor Ramírez (Leiva, al 87′) y Luis Miguel Franco (Hernández, 90+3′).

Goles: 0-1 (16′): Hernández. 1-1 (45+3′): Montenegro. 2-1 (52′): Montenegro. 3-1 (59′): Vidal. 3-2 (78′): Leiva. 4-2 (82′): Rodríguez.

Roja: Jossimar Pemberton (21′).

Árbitros: Juan Gabriel Calderón con Juan Carlos Mora, Andrés Arrieta y Marco Guido.

VAR: Steven Madrigal.

AVAR: Rigo Prendas.