Delantero al que Gustavo Alfaro elogió en la Selección de Costa Rica lidia con sequía de un año sin gol

Apenas en febrero del 2024 sonreía con la Selección de Costa Rica y hasta recibía una cascada de elogios del técnico Gustavo Alfaro. Incluso, el entrenador clamó para que el “9″ que tanto le gustó tuviera más minutos en su club. Sin embargo, siete meses después, la realidad de Jostin Daly es radicalmente opuesta.

Jostin Daly (9) recibió elogios del extécnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, tras el fogueo ante El Salvador en febrero, pero en marzo el entrenador dejó fuera de lista al delantero y no lo llamó más. (Rafael Pacheco Granados)

Daly no volvió a la Tricolor, Alfaro pasó de elogiarlo a no convocarlo antes de su salida del banquillo de la Sele. Con el interino Claudio Vivas, Daly tampoco ha entrado en las listas. De igual forma, el principal problema de Jostin es la larguísima sequía que atraviesa con Cartaginés.

El delantero está a punto de cumplir un año sin marcar en el torneo nacional, una carga pesada para un jugador que vive del gol. La última vez que celebró en el campeonato costarricense fue el 8 de octubre de 2023, cuando anotó en la victoria 4-0 ante Puntarenas FC en el Lito Pérez. Desde entonces, ha vivido un verdadero calvario.

Los datos son elocuentes: 1.948 minutos sin gol en el certamen doméstico, lo que se traduce en 44 partidos jugados sin abombar las redes. No obstante, hay que ser justos con el atacante y es que solamente en 20 de estos encuentros fue estelar.

A Daly también le ha afectado que no suele ser la opción número uno de los blanquiazules para el puesto de “9″. En los dos torneos previos el indiscutible en ese rol fue Marcel Hernández, mientras que en el inicio del Apertura 2024 Marco Ureña le ganó el lugar y lo aprovechó con cinco dianas y dos asistencias.

A Jostin le ha tocado incluso jugar como volante por los costados, tanto con el actual técnico Greivin Mora como con sus predecesores Mario García y Mauricio Wright. Y aunque la lesión de Ureña (fuera seis partidos) le abrió la puerta para ser titular, el atacante no ha logrado hacerse sentir con goles.

Mora ha mostrado paciencia con Daly, destacando su trabajo en otras áreas del juego, pero es evidente que el equipo y la afición esperan goles de su “9″.

“Cuando atacamos, no es solo Jostin, es todo el equipo. Cuando rompa la racha, será importante para nosotros. Ahorita tiene otras funciones, como en los balones largos o en defensa aérea”, comentó el técnico en agosto.

El jugador del Cartaginés, Jostin Daly (azul) disputó los 12 de los brumosos en el Torneo de Apertura 2024, pero solo en cinco fue titular. (Cartaginés)

No obstante, la falta de definición ha afectado al equipo. En los seis partidos sin Ureña, Cartaginés solo ha marcado tres goles, y ninguno ha sido obra de un delantero.

Elogios de Alfaro quedaron atrás

A pesar de que Daly está a punto de cumplir un año sin anotar en el torneo, en febrero de 2024, Gustavo Alfaro le dio una oportunidad en la Selección. El delantero respondió con un gol en el amistoso contra El Salvador, un 2-0 que significó su debut goleador con la Tricolor.

En ese momento, Alfaro destacó las cualidades de Daly, a quien veía como el “9″ que tanto necesitaba el equipo.

“Me gusta que un delantero de área participe en el circuito colectivo, que juegue. Eso lo tiene Daly. Es un jugador técnico y potente, pero a veces su rendimiento cae por entrar en fricciones individuales. Tiene el biotipo que necesitamos. Ojalá pueda tener continuidad, porque con 25 años (ahora 26) y más minutos, puede dar mucho”, valoró el extécnico de Costa Rica.

“En este país se le critica a todos”, Jostin Daly sobre su convocatoria pic.twitter.com/sOCBnSyqRP — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 3, 2024

¿Qué sucedió para que Jostin no se convirtiera en el delantero que Alfaro visualizó?

La poca regularidad en Cartaginés, la alternancia entre posiciones y la falta de contundencia frente al arco han sido determinantes. Así mismo, pese a las oportunidades, Daly no ha podido romper la sequía, e incluso ha sufrido la anulación de goles que le habrían dado un respiro.