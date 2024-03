Gustavo Alfaro deja por fuera al jugador por el que clamaba

Justin Daly, delantero del Cartaginés, anotador de la Selección de Costa Rica en el único amistoso preparatorio de cara al duelo de repechaje contra Honduras, no fue convocado por el timonel Gustavo Alfaro para el partido que se celebrará el 23 de marzo.

Daly había anotado en el compromiso en el que la Selección de Costa Rica venció al plantel de El Salvador, 2 a 0, a inicios de febrero.

En aquel momento, el propio Alfaro había dicho en la conferencia de prensa después del partido que esperaba que Justin tuviera más minutos en su club, el Cartaginés. Además, recomendó que este tiempo de juego se lo dieran en su posición natural: centrodelantero.

“Me gusta su biotipo; es un jugador fuerte, potente, rápido y esforzado. Hizo un gran partido; es un clásico número 9 (...) Es una lástima que tenga pocos minutos y, además, lo colocan en una posición en la que no destaca tanto, tirado a la banda”, puntualizó.

LEA MÁS: Keylor Navas encabeza arsenal de Costa Rica para enfrentar a Honduras

El propio Daly había dado a conocer que estaba muy comprometido con la Selección.

“Voy a trabajar duro todas las veces que me toque estar aquí. Salí a la cancha a aportar, el gol se me dio y si no se me hubiera dado, hubiera seguido corriendo, aguantando la bola, picando a los espacios y presionado a los centrales”, expresó Daly luego de ser una de las figuras contra El Salvador.

Justin Daly fue la referencia ofensiva de la Selección de Costa Rica ante El Salvador, a inicios de febrero. (Rafael Pacheco Granados)

En el presente campeonato, el artillero acumula 393 minutos disputados, además de tres juegos como titular y nueve como suplente.

Justin ha tenido una carrera intermitente en la Selección Nacional, de hecho cuando llegó al plantel patrio lo hizo de forma sorpresiva porque en ese momento jugaba en Sporting, pero en la Liga de Ascenso. En 2019 fue Rónald González, quien lo llamó a un microciclo previo a juegos contra Curazao y Haití.

En su carrera, Daly formó parte de diversas selecciones menores, incluso participó en en el mundial juvenil de Corea del Sur en el 2017. En este torneo anotó el gol del triunfo en el partido ante Zambia.

LEA MÁS: La jugada planificada que le dio a Jostin Daly una alegría indescriptible

El delantero del Cartaginés no fue tomado en cuenta y en su lugar aparecen los atacantes Manfred Ugalde, Anthony Contreras, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.